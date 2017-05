Abp Skworc w Piekarach Śląskich: czyńmy dobro tam, gdzie brakuje sprawiedliwości

Powołaniem i zadaniem chrześcijan jest czynienie dobra wszędzie tam, gdzie brakuje sprawiedliwości i miłości społecznej – przypomniał dziś w Piekarach Śląskich abp Wiktor Skworc. Przemawiając do uczestników dorocznej pielgrzymki mężczyzn do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej opowiedział się zdecydowanie za ograniczeniem handlu w niedzielę. W uroczystości uczestniczył prezydent RP Andrzej Duda.

Metropolita katowicki przypomniał, że wolną od handlu niedzielę mają Austria, Grecja, Belgia, Francja, Luksemburg, Norwegia, Holandia, Wielka Brytania. „Każde z tych państw chroni w ten sposób życie rodzinne i prywatne obywateli. W Niemczech niedziela jest chroniona zapisem w konstytucji, jako wartość i spoiwo wspólnoty narodowej” – podkreślił hierarcha. Dodał, że rozwiązania regulujące rytm pracy i odpoczynku, obowiązujące w wielu nowoczesnych krajach Europy, powinna przyjąć także Polska.

Metropolita katowicki podziękował rządzącym za programy wspierające społeczeństwo, wymieniając program „500+”.

Odnosząc się do problemu imigrantów abp Skworc ocenił, że największe zagrożenie nie przychodzi z zewnątrz. „Najpoważniejszym zagrożeniem jest słabość Europy i Europejczyków spowodowana „utratą pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego; co wywołuje u wielu Europejczyków i Polaków również, wrażenie, że żyją bez duchowego zaplecza, niczym spadkobiercy, którzy roztrwonili dziedzictwo, majątek, pozostawiony im przez przodków” – powiedział metropolita katowicki.

Istotne miejsce w przemówieniu metropolity katowickiego z piekarskiego wzgórza zajęła sprawa ekologii. Przypominając nauczanie papieża Franciszka metropolita katowicki zauważył, że środowisko naturalne na Górnym Śląsku ulega poprawie. Zaznaczył, że dzisiaj to nie przemysł ciężki jest pierwszym sprawcą zatrucia środowiska naturalnego lecz my sami: mieszkańcy miast i gmin.

„Nie wolno, ogrzewając mieszkanie lub dom, przyczyniać się do „małych katastrof ekologicznych” – apelował abp Skworc. Zwrócił tez uwagę, że wielu mieszkańców województwa śląskiego, mimo ich najlepszej woli, nie stać na wymianę pieców grzewczych na bardziej ekologiczne i na zakup lepszej jakości węgla. „W tym zakresie oczekujemy skutecznych i stabilnych programów wsparcia, w tym stabilnej polityki cenowej nośników energii” – powiedział hierarcha.

Nawiązując do ogłoszonego przez Sejm RP roku 2017 jako Roku trzeźwości, abp Skworc opowiedział się za ustawowym zakazem reklamy alkoholu w mediach oraz rewizję przez samorządy wszystkich koncesji na sprzedaż alkoholu.

Metropolita katowicki przywołał także postacie ks. Alojzego Ficka oraz ks. Franciszka Blachnickiego, którzy podejmowali inicjatywy na rzecz trzeźwości. Zwrócił uwagę, że w tym roku mija 60 lat od powstania „Krucjaty Wstrzemięźliwości” – wielkiego dzieła odnowy moralnej narodu, zainicjowanego przez ks. Blachnickiego. W roku 1960 komunistyczna Służba Bezpieczeństwa zlikwidowała centrum „Krucjaty Wstrzemięźliwości” i aresztowała ks. Blachnickiego – przypomniał abp Skworc.

„Nie możemy udawać, że problem uzależnienia od alkoholu nie istnieje i to w każdym środowisku. To sprawa dotyczy nas wszystkich. Dlatego nas wszystkich dotyczy podjęcie troski o trzeźwość, trwanie w trzeźwości i dążenie do abstynencji” – dodał hierarcha.

Kończąc przemówienie zachęcał wszystkich do tego, aby pełnili dobro. – To nasze chrześcijańskie powołanie i zadanie: wszędzie tam, gdzie brakuje sprawiedliwości i miłości społecznej – czynić dobro!

Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej jest jedyną taką pielgrzymką stanową w Polsce. Tradycja pielgrzymowania trwa już ponad 350 lat i corocznie gromadzi przed obliczem piekarskiej Pani około 100 tys. mężczyzn. W sierpniu odbywa się druga stanowa pielgrzymka do Piekar Śląskich. Wówczas do Matki Bożej pielgrzymują kobiety.