Abp Skworc: Wykorzystujmy wszelkie możliwości oddziaływania i ewangelizowania!

Wykorzystujmy wszelkie możliwości oddziaływania i ewangelizowania – zaapelował metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, do prezbiterium kościoła katowickiego, podczas Mszy Krzyżma w katowickiej archikatedrze.

W Wielki Czwartek przed południem w katowickiej katedrze Chrystusa Króla uroczystej Mszy św. Krzyżma przewodniczył metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. Wraz z nim modliło się blisko 500 księży z całej archidiecezji wraz z arcybiskupem seniorem Damianem Zimoniem oraz biskupami pomocniczymi Adamem Wodarczykiem i Markiem Szkudło.

– Mamy szerokie możliwości zostawiania śladów naszej wiary i naszego służenia Królestwu Bożemu. Pamiętajmy, że wierni oczekują od nas wysokiej, osobistej kultury, która wyrasta z szacunku dla każdej ludzkiej osoby i jej godności! Pamiętajmy, że wszędzie jesteśmy księżmi, nawet wtedy, gdy wypowiadamy się na portalach społecznościowych – mówił abp Skworc.

Metropolita katowicki nawiązał podczas homilii do zbliżającej się 100 rocznicy objawień fatimskich. Zauważył, że rok fatimski to wezwanie do pokuty. – Wezwanie do pokuty nie jest dla chrześcijanina, kapłana czymś nowym – mówił. Przywołał także postawę ciągłego nawracania się, która powinna cechować każdego wierzącego. – Każdy z nas może coś zmienić na lepsze w relacjach z Bogiem i bliźnim. Nikt z nas nie jest przecież doskonały. Każdy z nas mógłby o wiele lepiej żyć, niż żyje – podkreślił duchowny.

Hierarcha w czasie homilii wspomniał też postać św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego. – Interesowało go życie miasta, jednak nie to salonowe, oddalone od codziennych problemów ludzi troszczących się o kawałek chleba dla rodziny, bezrobotnych, żebraków i ludzi z marginesu. Sprzedawał swoje obrazy, by wspierać materialnie nędzarzy. Bardziej od obrazów, malowanych olejną farbą na płótnie, interesował go człowiek – żywy obraz i podobieństwo do Boga sponiewieranego przez grzech – powiedział metropolita katowicki o świętym.

Abp Skworc nawiązał do faktu, że kapłani na co dzień są konfrontowani z wieloma deficytami i brakami. Stwierdził, że one niejako „rozsadzają” życie społeczno-relgijne. – Nieraz mamy wrażenie, że owe „braki” rozsadzają od wewnątrz Kościół. Są to też nieraz braki w naszej formacji, które często piętnuje papież Franciszek! W takich sytuacjach sam Chrystus radził, by korzystać ze środków ubogich, jak post, modlitwa i jałmużna, gdyż one okazują się bardzo skutecznym środkiem duszpasterskiego oddziaływania – mówił hierarcha do kapłanów.

Metropolita górnośląski zachęcał także w czasie homilii do wspólnotowej modlitwy brewiarzowej „mając przed oczyma panoramę spraw i problemów, z którymi borykają się dusze powierzone naszej pasterskiej trosce”. – Niech pamięć o nich dodatkowo motywuje, aby stale wznosić ręce do Pana i trwać na wspólnej modlitwie, aby sprawa Boża zwyciężała – zachęcał.

Abp Skworc przybliżył też szczególne okoliczności Mszy św. Krzyżma. – Uczestniczymy dziś w szczególnej Eucharystii, która jest manifestacją jedności Kościoła. Zwłaszcza jedności biskupa ze wszystkimi kapłanami archidiecezji – mówił.

Msza św. Krzyżma jest sprawowana katedrach w Wielki Czwartek przed południem. W czasie jej trwania dokonuje się błogosławieństwa oleju katechumenów oraz oleju chorych, jak również konsekruje się olej krzyżma służący do sprawowania sakramentów.