Abp Sławoj Leszek Głódź: dzień święceń jest rasny i pełen wielkich nadziei

Metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź udzielił dziś w archikatedrze oliwskiej w Gdańsku święceń prezbiteratu sześciu alumnom Gdańskiego Seminarium Duchownego. W uroczystości uczestniczyły rodziny, przyjaciele i bliscy przyjmujących święcenia, członkowie wspólnot parafialnych oraz społeczność Gdańskiego Seminarium Duchownego, które świętuje w tym roku 60-lecie istnienia. Eucharystię koncelebrowało 85 kapłanów.

– Po sześciu latach formacji seminaryjnej, po odbyciu praktyk duszpasterskich, po wielu dniach skupienia i rekolekcjach, po wytrwałej nauce i niezliczonych godzinach spędzonych na modlitwie, przychodzicie dzisiaj, by ostatecznie przypieczętować swoje „tak” przez przyjęcie sakramentalnych znaków – mówił w homilii metropolita gdański.

Abp Głódź stwierdził, że uroczystość jest wielkim świętem wszystkich zgromadzonych. „To wydarzenie ważne dla całej Archidiecezji Gdańskiej, której 25 rocznicę ustanowienia w tym roku obchodzimy. Niech ten Jubileusz inspiruje was do ochoczego podjęcia dziedzictwa pokoleń gdańskich kapłanów, którzy nie zważając na niedogodności, szli do wielu miejsc naszej Archidiecezji i głosili Ewangelię. Nie zapominajcie także o dziedzictwie Świętego Wojciecha, który 1020 lat temu głosił Dobrą Nowinę i ochrzcił Gdańszczan. Pamiętajcie także o Błogosławionych Kapłanach Gdańskich – Męczennikach II Wojny Światowej, którzy patronują kaplicy seminaryjnej” – mówił.

„Duch Święty namaszcza wasze ręce, aby były święte, bo chce się nimi posługiwać codziennie. To w waszych rękach Jezus zamieni chleb w swoje Ciało i wino w swoją Krew. On tymi rękami posłuży się, aby Święty pokarm został podany innym. To są „sprawy Boga” i dlatego wasze ręce zostaną otoczone szacunkiem. Są to ręce święte. Żadne inne na tej ziemi nie są konsekrowane, a wasze są. Na wasze głowy nakładam biskupie ręce, by wam przekazać władzę kapłańską i razem z nią Ducha Bożego. Przez to stajecie się dla świata znakiem obecności Jezusa. On chce się wami posługiwać nieustannie. „Sprawy Boga” są bowiem nieustannie obecne w sercach ludzi. Wasza obecność umożliwia spotkanie z Jezusem każdemu, kto tego szuka” – mówił podczas homilii hierarcha.

„Jezus potrzebuje waszej wiedzy i doświadczenia, jakie już posiadacie, i potrzebuje waszej miłości, która potrafi zatrzymać się przy słabym i popełniającym błędy, aby mu pomóc. To wyjątkowo ważne zadanie. Tak wielu ludzi czeka dziś na kogoś, kto im pomoże w naprawianiu błędów i w pokonywaniu słabości. Otrzymujecie moc Boga zdolną do naprawiania błędów własnych i cudzych, oraz zdolną do podejmowania dzieł większych, niż wasze ludzkie siły. Tego Bożego wsparcia będziecie doświadczać codziennie. To jeden z tajemniczych wymiarów kapłańskiego życia. Jezus chce w was widzieć nie tylko najemników, ale dobrych pasterzy. Oni zaś oddają życie za owce. Zasadą życia dobrego pasterza jest właśnie taka miłość, która kocha owce więcej niż siebie i jest w stanie oddać za nie życie. Wzorem jest Jezus, Dobry Pasterz, który oddał życie za nas. Papież Franciszek nawołuje nas do kultury spotkania

i bliskości. Jest ona naśladowaniem czułej miłości Dobrego Pasterza. Pytajmy więc często o naszą gotowość do dzielenia się z innymi, o naszą ofiarność, o naszą bezinteresowność. Macie być duszpasterzami. Niech więc miłosierdzie oznacza dla was także wychodzenie ku tym, którzy żyją w nędzy duchowej. Kapłaństwo to nie zawód, bo wówczas staniecie się najemnikami” – zaznaczył.

Metropolita gdański nawiązał też do książki zatytułowanej „Ksiądz. Opowiadania i wspomnienia o księżach”, które to opowiadania i wspomnienia wybrał i opracował ks. Marek Starowieyski – wybitny polski patrolog, historyk i biblista. Ukazane są w niej losy kapłanów: wybitnych intelektualistów, biskupów i kardynałów oraz zwyczajnych księży. Wszyscy uchwyceni są w prostych sytuacjach życiowych, z wadami i zaletami, aby pokazać, jak nieprawdziwe są rozpowszechniane często stereotypy o kapłanach. Pozycja pokazuje bowiem księdza w jego różnorodnym życiu codziennym, takim jakim jest.

„Trzeba więc nauczyć się i o kapłaństwie czytać literaturę piękną, o kapłanach mówić i pisać, tak by oprzeć się dziś modnym i funkcjonującym w ogólnym obiegu, coraz bardziej krzywdzącym stereotypom” – podkreślał hierarcha.

W homilii metropolity znalazło się również podziękowanie skierowane do rodzin neoprezbiterów. „Chciałbym także podziękować Waszym Rodzicom, że dali swoich synów na służbę Kościołowi. Dali jako dar dla Kościoła tego syna, który pewnie bardzo dobrze się zapowiadał, co do którego rodzice mogli mieć różne marzenia i pragnienia, a jednak Pan Bóg ulitował się, okazał swoje miłosierdzie i wybrał, aby był sługą słowa Bożego i ołtarza” – mówił.

„Drodzy Synowie! Pragnę zawierzyć Wasze kapłaństwo Maryi, Matce Miłosierdzia. Wraz z całym Kościołem Gdańskim wzywamy nad wami orędownictwa wielkich apostołów miłosierdzia Bożego: św. siostry Faustyny i św. Jana Pawła II. W roku Świętego Brata Alberta, Jubileuszu 25-lecia ustanowienia Archidiecezji i Metropolii Gdańskiej, 100. rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie, 300. rocznicy koronacji Obrazu Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, 60. rocznicy powstania Gdańskiego Seminarium Duchownego, 80. rocznicy koronacji figury Matki Boskiej Królowej Polskiego Morza ze Swarzewa oraz 30. rocznicy koronacji Obrazu Matki Boskiej z Trąbek Wielkich, gdy przyjmujecie święcenia kapłańskie, błagamy miłosiernego Boga, by ten 6 letni czas formacji seminaryjnej wydał błogosławione i dobre owoce” – dodał na zakończenie homilii.

Na zakończenie Mszy św. neoprezbiterzy skierowali swoje podziękowania do biskupów, moderatorów, wykładowców i rodziców oraz otrzymali od księdza arcybiskupa dekrety kierujące do pierwszych parafii.