Abp Sławoj Leszek Głódź: szanujmy pracę rolnika!

W sanktuarium maryjnym w Trąbkach Wielkich odbyły się dziś dożynki archidiecezjalno-samorządowe. Uroczystej Mszy świętej dziękczynnej za plony przewodniczył arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Przed rozpoczęciem Eucharystii metropolita gdański pobłogosławił wieńce żniwne i rozstrzygnął konkurs na najpiękniejszy z nich. Podziękował przy tym rolnikom za pracę i włożony trud oraz pobłogosławił chleb przyniesiony przez starostów tegorocznych dożynek.

Dożynki w Trąbkach Wielkich są związane z odpustem ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, który co roku gromadzi tłumy wiernych z wielu zakątków archidiecezji gdańskiej. Tegoroczna modlitwa wpisana jest również w jubileusz 30-lecia koronacji wizerunku Matki Bożej, który obecny jest w zabytkowej świątyni. Aktu tego dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II podczas pamiętnej Mszy świętej dla świata pracy sprawowanej na gdańskiej Zaspie 12 czerwca 1987 roku.

Rozpoczynając homilię, ksiądz arcybiskup przypomniał papieskie słowa: – Praca nie może być traktowana — nigdy i nigdzie — jako towar, bo człowiek nie może dla człowieka być towarem, ale musi być podmiotem. W pracę wchodzi on poprzez całe swoje człowieczeństwo i całą swą podmiotowość. Praca otwiera w życiu społecznym cały wymiar podmiotowości człowieka, a także podmiotowości społeczeństwa, złożonego z ludzi pracujących. Trzeba zatem widzieć wszystkie prawa człowieka w związku z jego pracą i wszystkim czynić zadość.

– Dotyczy to również pracy na roli, która, nie jest, jak się niektórym wydaje gorsza od innych, wręcz przeciwnie, lepsza, bo szlachetniejsza. Człowiek czuje się szczęśliwy i spełniony wtedy, kiedy ma cel do którego dąży, kiedy robi coś dobrego, wartościowego i potrzebnego – podkreślił hierarcha.

Nawiązując do przeżywanego odpustu ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, metropolita gdański stwierdził, że jest to także święto Matki Bożej Siewnej. – Wierny lud polski od wieków wierzy, że wstawiennictwo Maryi zapewni mu obfite plony i dobry urodzaj. Staropolskie powiedzenie mówi: Gdy o Matce Bożej zasiano, to ani za późno, ani za rano. Ufamy więc, że ziarno, które dziś poświęcamy, które nadejściem zimy zakiełkuje i na wiosnę wyda owoc, zapewni nam wszystkim chleb powszedni, tak niezbędny do życia – zaakcentował.

– Dziś, kiedy obchodzimy uroczystość dożynkową, dziękujemy Panu Bogu za plony ziemi, za to, że mamy pożywienie dla naszych rodzin. W sposób szczególny dziękują Ci, którzy wykonują ten najszlachetniejszy zawód – rolnicy. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że podstawą dla funkcjonowania społeczeństwa jest produkcja żywności. To właśnie rolnicy trudzą się od wczesnego rana do późnego wieczora wokół pól i zagród. Jest to praca od której nie ma urlopu – bo prawdziwe gospodarstwo jest jak żywy organizm. I to może właśnie dlatego rolnicy są zazwyczaj ludźmi głębokiej wiary, bo zdają sobie sprawę, że to nie oni sprawiają wzrost zboża, to nie oni regulują pogodę, że to nie od nich wszystko zależy, ale wszystko zależy od Boga i jest darem Bożym – kontynuował.

– Ludzie przywiązani do ziemi byli najlepszymi obrońcami naszej narodowej niepodległości. Dlatego mówi się o chłopach, że oni żywią i bronią. Szanujmy pracę rolnika. Nie śmiejmy się z ludzi roli. Nie pogardzajmy ludźmi rolniczego trudu – podkreślił arcybiskup.

Metropolita gdański nawiązał również do obchodzonego w tym roku jubileuszu 100-lecia objawień fatimskich. – Matka Boża prosiła w Fatimie, aby modlić się o nawrócenie grzeszników, szczególnie na różańcu, a także pokutować, czyli – naprawiać zło, oraz przyjmować komunię św. w pierwsze soboty miesiąca w duchu zadośćuczynienia – powiedział.

Arcybiskup zaznaczył też, że dziś łączymy się duchowo z pielgrzymami zgromadzonymi w Gietrzwałdzie na uroczystościach 140 rocznicy objawień Matki Bożej. – W 1877 roku, w tej małej warmińskiej wiosce, w zaborze pruskim, kilkorgu dzieciom ukazywała się Maryja i mówiła w języku polskim, apelowała o nawrócenie, zerwanie z nałogami i modlitwę. Na zapytanie dziewczynek: Kto Ty Jesteś? Odpowiedziała: „Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta!” Na pytanie: Czego żądasz Matko Boża? Padła odpowiedź: „Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec!” – przypomniał.

Ponadto metropolita gdański zaprosił zebranych, aby swoją osobistą modlitwą towarzyszyli Ojcu Świętemu Franciszkowi, który pielgrzymuje do Kolumbii i wyprasza dla tego narodu łaskę pokoju i pojednania. Ksiądz arcybiskup zawierzył Matce Bożej z Trąbek Wielkich tę szczególną wizytę apostolską papieża.

Przed udzieleniem błogosławieństwa abp Głódź pobłogosławił także ziarno na tegoroczny zasiew oraz ogłosił wiernym nominację dotyczącą ks. Bolesława Antoniowa, kustosza sanktuarium, który otrzymał godność kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej Staroszkockiej. Wiadomość ta została entuzjastycznie doceniona przez wiernych.