Abp Stankiewicz: musimy stanąć do walki duchowej, by Europa powróciła do Boga

Do walki duchowej w obronie ewangelicznych wartości zachęcał mężczyzn na Jasnej Górze abp Zbigniew Stankiewicz z Łotwy. Metropolita ryski wygłosił homilię w czasie Mszy św. sprawowanej z udziałem uczestników 1. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Mężczyzn. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Oblężenie Jasnej Góry” i zgromadziło ponad 5 tys. osób.

Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. sprawowana na jasnogórskim szczycie. Eucharystii przewodniczył bp Marek Mendyk, biskup pomocniczy diec. legnickiej. Homilię wygłosił abp Zbigniew Stankiewicz, arcybiskup Rygi na Łotwie, członek Papieskiej Rady do spraw Popierania Jedności Chrześcijan.

W homilii abp Stankiewicz mówił o potrzebie ducha rozumu, prawdy i pokoju. Zaznaczył, że tym, co nas wyróżnia w naszych dążeniach jest pragnienie szczęścia. Jednakże świat – w znaczeniu – biblijnym, a więc świat, który leży w grzechu szuka szczęścia tam, gdzie go nie ma – diagnozował duchowny i wskazał, że współczesny człowiek poszukuje głównie szczęścia na płaszczyźnie cielesnej i psychicznej, zapominając o wymiarze duchowym. – Potrzebujemy Chrystusa, potrzebujemy Boga, potrzebujemy przyjaźni z Nim, potrzebujemy otwarcia się na Niego, żeby zrozumieć, gdzie to szczęście jest możliwe do odnalezienia. Faktycznie, dopiero kiedy ułożymy nasze życie w harmonii z tymi trzema wymiarami naszego bytowania, zaczynamy czuć się na swoim miejscu– wyjaśniał hierarcha.

Metropolita ryski podkreślił, że właściwe odczytanie i wypełniane zadań, które każdemu przeznaczył Bóg, także poprzez ludzkie zdolności i talenty, przynosi harmonię „jak w ułożonej grze w puzzle” nie tylko w indywidualnym życiu danego człowieka, ale też w wymiarze społecznym.

Kaznodzieja przestrzegał przed rozeznawaniem swojej drogi i „poszukiwania szczęścia” na własną rękę, przed dążeniem do samorealizacji. To rodzi wiele niepokoju – oceniał arcybiskup. Wskazał, że tylko otwierając się na tajemnicę śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, doznajemy duchowej przemiany, uzdrowienia. Z tego wynika podstawowa misja Kościoła, który nie jest „kółkiem wzajemnej adoracji”, ale istnieje po to , by rozpowszechniać Boże Królestwo w świecie – przypomniał łotewski hierarcha. Jako jedno z pierwszych pól ewangelizacji abp Stankiewicz, wskazał mężczyznom, którzy są mężami i ojcami troskę o dobro rodziny.

Metropolita ryski zauważył, że Europa, która była nosicielem Dobrej Nowiny na cały świat, „jakoś podupadła w wierze”, Ewangelia jest wypychana poza nawias. Wyraził nadzieję, że iskra, która odnowi Europę, może wyjść z Polski i może wyjść z Europy Wschodniej. – Musimy stanąć do walki duchowej, żeby oprzeć się i skierować bieg historii w Europie w innym kierunku, bo Europa jest powołana do tego, by powrócić do Pana Boga, ale ten proces nie może odnieść sukcesu bez mężczyzn, nawróconych mężczyzn, którzy mężnie i świadczą oraz bez kobiet, które pomagają mężczyznom – zachęcał kaznodzieja.

Abp Stankiewicz ocenił, że w obecnym momencie dziejów Europy zderzają się dwie wizje. Jedną wyznaczają takie anty-wartości jak aborcja czy ideologia gender a drugą jest świat budowany według antropologii chrześcijańskiej, według Ewangelii, gdzie wartościami są: godność człowieka, zasada pomocniczości, zasada wspólnego dobra, zasada solidarności, a człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże jako mężczyzna i kobieta i powołany do wzajemnej miłości, do tworzenia rodziny. – My mamy stanąć zdecydowanie dla promocji, a w walce przeciwko komuś, ale śmiało afirmując to co w Ewangelii jest napisane, to czego Kościół naucza. To jest dopiero droga do realizacji szczęścia, do realizacji męskości – przekonywał duchowny.

Uczestnicy pielgrzymki przez aklamację przyjęli przesłanie do polskich mężczyzn. Wyrazili w nim pragnienie, by stawać się mężczyznami wielkiego formatu; wolnymi od jakiegokolwiek nałogu, zdolnymi do odrzucania zła i wybierania prawdziwego dobra bez względu na cenę. „Chcemy niezłomnie trwać przy Bogu i Jego przykazaniach. Być gotowymi do bezinteresownej służby na rzecz małżeństwa i rodziny, miłującymi i odpowiedzialnymi mężami i ojcami. Jako ojcowie pragniemy przykładem i słowem przekazywać dzieciom wiarę naszych przodków” – ogłosili w przesłaniu.

Uczestnicy „męskiego oblężenia Jasnej Góry” złożyli deklarację, by szczególną troską otoczyć wszystkie poczęte dzieci i ich matki. – Wiele pokoleń Polaków broniło wolności pod sztandarem „Bóg, honor, ojczyzna”. Potwierdzamy naszą gotowość stawiania czoła wszelkim zagrożeniom – deklarowali mężczyźni.

Pielgrzymkę Mężczyzn na Jasną Górę objęli patronatem: Prymas Polski abp Wojciech Polak; metropolita częstochowski abp Wacław Depo; przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki oraz metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź.