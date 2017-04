Abp Szal do kapłanów: niech nie będzie w nas kalkulacji, wyrachowania, szukania siebie

Niech nie będzie w nas kalkulacji, wyrachowania, szukania siebie. Niech dominuje w nas pytanie: co mogę jeszcze zrobić, aby doprowadzić bliźniego do spotkania Chrystusa – mówił abp Adam Szal do kapłanów podczas Mszy św. Krzyżma w bazylice archikatedralnej w Przemyślu.

– Każdy z nas, kapłanów, powinien naśladować Chrystusa, który powiedział o sobie, że jest Dobrym Pasterzem, który zna owce, a one znają Jego głos. Idą za Nim, a On, jako Dobry Pasterz, gotów jest ofiarować swoje życie za ich zbawienie. Kapłan – dobry pasterz nie szuka własnych korzyści, ale troszczy się o wieczny los powierzonych jego pieczy wiernych – podkreślił w homilii metropolita przemyski.

Abp Szal wskazywał, że chcąc realizować to powołanie, trzeba zachować i pogłębiać swoją więź z Chrystusem, aby się do Niego upodobnić. „To On powinien być na pierwszym miejscu, to dla Niego trzeba zrezygnować z miłości własnej, z egoizmu i oddać się do dyspozycji Bożego planu zbawienia. Niech nie będzie w nas kalkulacji, wyrachowania, szukania siebie. Niech dominuje w nas pytanie: co mogę jeszcze zrobić, aby doprowadzić bliźniego do spotkania Chrystusa, by pokazać mu piękno życia na ziemi i w wieczności” – mówił.

Hierarcha przestrzegał, że ludzie nigdy nie powinni odnieść wrażenia, że ksiądz patrzy na swoje wygody, czy godziny pracy. „Mamy być całym sercem przy Panu Bogu i ludziach. Wierni powinni doświadczyć naszej gorliwości, która będzie polegać na wiarygodnym świadectwie Ewangelii” – powiedział.

Kaznodzieja zachęcał, aby prosić Boga, żeby darzył radością z możliwości sprawowania sakramentów i mówienia ludziom o Panu Bogu. Zaznaczył, że jest to trudne, dlatego potrzebna jest łaska Boża.

Metropolita przemyski mówił, że kapłani mają być ludźmi pokoju i dążyć do tego, aby pokój panował między nimi a Panem Bogiem oraz między samymi kapłanami. Zaznaczył jednak, że jest to obowiązek wszystkich uczniów Chrystusa. Podkreślił, że kapłaństwo wiąże przyjmującego święcenia z Bogiem, ale jest to dar niezasłużony, „który zobowiązuje do odpowiedniego stylu życia”. Wskazał, że swoją posługę księża powinni pełnić z wiarą i należytą intencją jako oddawanie chwały Bogu dla zbawienia ludzi.

Abp Szal wyraził też radość z posługi ministrantów, lektorów, scholi i wszystkich osób świeckich, które angażują się w liturgię i posługę w Kościele.

Na zakończenie homilii prosił o modlitwę za wszystkich kapłanów archidiecezji przemyskiej, szczególnie tych, którzy pracują w trudnych warunkach, którzy przeżywają różne trudności oraz tych, którzy nie potrafili dochować wierności swojemu powołaniu.