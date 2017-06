Abp Szal: każdy człowiek ma niepowtarzalne powołanie

Każdy człowiek ma swoje niepowtarzalne powołanie – przekonywał abp Adam Szal w piątek podczas czerwcowego Wieczoru Miłosierdzia w ośrodku rekolekcyjnym Caritas Zboiskach koło Sanoka. W Mszy św. wzięli udział kapłani archidiecezji przemyskiej, którzy obchodzą w tym roku jubileusz 25-lecia kapłaństwa.

Metropolita przemyski podkreślił, że każdy człowiek ma swoje powołanie niezastąpione przez nikogo. – Każdy z nas jest powołany, by wykonywać posługę celem budowania Kościoła, by starać się ze wszystkich sił, by dojść do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego – powiedział.

– Dziś, myśląc o powołaniu, stajemy ramię w ramię dziękując za powołanie do świętości, aby być chrześcijaninem i członkiem chrystusowego Kościoła – zaznaczył.

Kaznodzieja nawiązał do zachęty Chrystusa skierowanej do Piotra i jego towarzyszy, aby wypłynęli jeszcze raz na jezioro na połów ryb. – Co znaczy wypłynąć na głębię? Chodzi o to, by ciągle podejmować wysiłek, by strzec się marazmu i tak zwanego świętego spokoju, i poprzestawania na tym, co już osiągnęliśmy – mówił.

Metropolita przemyski wskazywał, że ciągle trzeba podejmować starania, aby trwać w swoim powołaniu – bez względu na to, jakie ono jest. Jak podkreślił, w tym celu przede wszystkim trzeba mieć mocną wiarę. Drugim warunkiem – jaki wymienił abp Szal – jest posłuszeństwo w bezkompromisowym przyjęciu prawd wiary. Trzecim natomiast – działanie we wspólnocie. – Do dobrego realizowania swojego powołania potrzebna jest także pokora – podkreślił kaznodzieja.

– Wierność powołaniu musi być też nacechowana miłością. Rodzina i małżeństwo bez miłości zazwyczaj się rozpada. Miłość jest potrzebna również kapłanowi, aby swoje obowiązki wypełniał nie tylko z poczucia obowiązku, ale z miłości do Pana Boga i drugiego człowieka – zaznaczył abp Szal.

Hierarcha stwierdził, że wierność powołaniu doprowadzi do tego, że człowiek zaskarbi sobie radość, która jest owocem Ducha Świętego.

Wieczory Miłosierdzia to inicjatywa Caritas Archidiecezji Przemyskiej zainicjowana w ubiegłym roku w związku z Jubileuszowym Rokiem Miłosierdzia. Odbywa się ona od kwietnia do listopada w ośrodku rekolekcyjnym Caritas w Zboiskach koło Sanoka.