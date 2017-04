Abp Szal: miejmy w niedzielę czas dla Boga i rodziny

O dobre przeżywanie niedzieli apelował abp Adam Szal podczas rezurekcji w bazylice archikatedralnej w Przemyślu. – Nieprawda, że zakupy w niedzielę poprawiają nasz dobrobyt i wzbogacają społeczeństwo, miejmy w niedzielę czas dla Boga i rodziny – podkreślił metropolita przemyski.

Abp Adam Szal przypomniał, że każda niedziela jest pamiątką zmartwychwstania. Zachęcał, aby jej przeżywanie nigdy nie było pozbawione uczestnictwa we Mszy św. i spotkań rodzinnych. Apelował, aby zrezygnować z niekoniecznych prac oraz zakupów.

Miejmy w niedzielę czas dla Pana Boga, poświęćmy Mu cząstkę tego czasu, którą On nam daje ze swojej szczodrobliwości. Niech w niedzielę będzie czas dla rodziny. Może właśnie w ten sposób nasze rodziny się umocnią. Niech ten czas pomoże nam przezwyciężyć trudy i to wzajemne przebywanie ze sobą niech wpłynie na nasze rodziny. Niech będzie to czas dla dzieci – zachęcał.

Metropolita przemyski stwierdził, że nieprawdą jest, że zakupy w niedzielę poprawiają nasz dobrobyt i wzbogacają społeczeństwo. – Wystarczy spojrzeć na wiele krajów Europy Zachodniej, by przekonać się, że zamknięte w niedzielę sklepy i markety nie przyczyniły się do zubożenia państwa i jego obywateli – podkreślił.

Owocem dobrze przeżytej niedzieli – według kaznodziei – będzie to, że „wypoczęci i ubogaceni duchowo z większym zapałem włączymy się do zdobywania świętości i upiększania świata”. – Pamiętajmy, że najpiękniejszym świadectwem będzie nasze życie. Niech nasze uczciwe, dobre i szlachetne życie będzie katechezą dla dzieci i młodzieży – mówił.

Abp Szal zapewniał, że zmartwychwstały Chrystus jest z człowiekiem zarówno w momentach dobrych i przyjemnych, jak i trudnych.

Metropolita przemyski zwrócił uwagę, że zaraz po zmartwychwstaniu Jezusa uknuto kłamstwo, że Jego ciało zostało wykradzione. Zaznaczył, że mimo wielu ataków, chrześcijaństwo trwa po dziś dzień.

Hierarcha nawiązał również do polecenia Pana Jezusa, który nakazał uczniom podążać do Galilei. Wyjaśniał, że dla współczesnego człowieka jest to wezwanie do porzucenia grzechu, nawrócenia i pracy nad sobą. – To także wezwanie do tego, aby być odważnym, aby się nie lękać i ufać Panu Bogu. Porzućcie świat katastroficznych prognoz, przepowiedni, które pozbawiają nas mocy dobrego postępowania, żyjcie nadzieją – zachęcał.

Idźcie do Galilei, to znaczy zbliżcie się do Eucharystii i innych sakramentów, które są źródłem łaski i życia nadprzyrodzonego. Idźcie do Galilei – to znaczy głoście prawdę o Chrystusie, który został ukrzyżowany, pochowany w grobie, a trzeciego dnia zmartwychwstał. Ta duchowa wędrówka do Galilei to także odkrywanie zadania, którym jest głoszenie prawdy o Bogu, o Jezusie. Tym, z którymi się spotykamy, mamy głosić prawdę o naszej wierze, o tym, że my też spotkaliśmy Chrystusa – wskazywał kaznodzieja.

Wraz z abp. Adamem Szalem Mszę św. koncelebrowali: abp senior Adam Szal i bp pomocniczy Stanisław Jamrozek. Mszę św. poprzedziła procesja rezurekcyjna.