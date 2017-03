Abp Szal: nie bójmy się nowej ewangelizacji

Nie bójmy się nowych sposobów ewangelizacji – powiedział abp Adam Szal na antenie archidiecezjalnego Radia Fara. Metropolita przemyski był gościem audycji „Rozmowa dnia”, w której omawiał bieżące wydarzenia religijne w archidiecezji przemyskiej.

W czasie audycji abp Adam Szal dużo miejsca poświęcił rekolekcjom ewangelizacyjnym, które mają się odbywać na terenie archidiecezji. – Pragnieniem jest, aby objęły one jak najwięcej parafii. Do tego przygotowuje się zespół księży, ale także osób świeckich – powiedział.

– Rekolekcje ewangelizacyjne to nie tylko wygłoszenie konferencji i przygotowanie do spowiedzi, ale działanie zmierzające do tego, aby po rekolekcjach w parafii powstały nowe grupy duszpasterskie oraz uaktywniły się te już istniejące. To także zachęta do tego, byśmy z nową mocą sięgnęli do lektury Pisma Świętego, byśmy pogłębili swoje życie duchowe nie tylko na czas rekolekcji, ale na cały rok. To zadanie jest bardzo ambitne i ważne – wyjaśniał metropolita przemyski.

Abp Szal wyjaśniał, że w nowej ewangelizacji nie chodzi o to by głosić „jakieś nowe prawdy lub nową ewangelię”, ale by nowymi metodami szukać drogi dotarcia do ludzi. Wskazał, że nawet radio, telewizja, a nawet sms-y są środkami, służącymi głoszeniu Dobrej Nowiny.

– Nie bójmy się tych nowych sposobów, bo jest to „uchrześcijanienie” tych sposobów, którymi posługujemy się w naszym codziennym życiu. Prezentacje multimedialne, filmy, obrazy lub świadectwa. Z tego względu, w czasie rekolekcji ewangelizacyjnych, księżom będą towarzyszyć ludzie świeccy – powiedział abp Szal.

Hierarcha zachęcał radiosłuchaczy, aby swoją modlitwą dzieło ewangelizacji w diecezji oraz działalność misyjną za granicą. – Jeżeli nie będzie zaplecza modlitewnego, to będziemy organizować kolejne akcje, ale będą to zewnętrzne wydarzenia. Może spektakularne, ale nie przyniosą wielu efektów wewnętrznych. Nasze działania ubogacone wsparciem modlitewnym będą miały błogosławione owoce – zauważył.