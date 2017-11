Abp Szal: niech bycie świętym będzie naszym planem i ambicją

Niech plan bycia świętym będzie także naszym planem i naszą ambicją – powiedział abp Adam Szal podczas Mszy św. na Cmentarzu Głównym w Przemyślu. Koncelebrował ją abp senior Józef Michalik i kapłani z przemyskich parafii. Po Eucharystii przeszła procesja z modlitwą za zmarłych.

We wstępie do Mszy św. metropolita przemyski przypomniał, że uroczystość Wszystkich Świętych to okazja do wdzięczności za dar świętości i za to, że „Bóg w swej dobroci daje udział w tej świętości nam słabym ludziom”.

Hierarcha zaznaczył, że święci, to ludzie, którzy dzięki swojemu życiu „osiągnęli przyjaźń z Panem Bogiem i utrwalili ją na wieki”. Wskazał, by stając przy grobach bliskich powierzyć ich Bożemu miłosierdziu i wyprosić, by zostali przyjęci do grona zbawionych.

– Pomyślmy o tym, że każdy z nas jest powołany do tego, by być świętym. Niech plan bycia świętym będzie także naszym planem i naszą ambicją – zachęcał.

Kazanie wygłosił o. Zbigniew Kubit, gwardian klasztoru franciszkanów konwentualnych. Zauważył on, że śmierć powoduje lęk wielu osób. Przywołał przykład jednego z zakonników, który przeżył śmierć kliniczną. Jak opowiadał kaznodzieja, ów franciszkanin niechętnie opowiadał o tym zdarzeniu, ale często powtarzał: nie bójcie się śmierci. podobną zachętę miał dla zebranych o. Kubit. – Nie bójmy się śmierci, bo tam w tej innej rzeczywistości, której jeszcze dzisiaj nie znamy i która może czasem rodzi lęk, Bóg pragnie naszego dobra – powiedział.

Kaznodzieja podkreślił, że świętość nie jest darem dla wybranych, ale dla każdego z nas. – Na pewno pośród nas jest szereg osób, które swoim sposobem życia, swoją miłością i wiernością do Pana Boga tą świętość podejmują i realizują – powiedział.

Po Mszy św. koncelebrowanej przez kapłanów z przemyskich parafii przeszła procesja z modlitwą za zmarłych. W modlitwie uczestniczyło wielu wiernych, którzy licznie odwiedzają groby zmarłych.

Dziś na cmentarzach w Przemyślu i wielu innych miejscowości archidiecezji przemyskiej prowadzone są kwesty. Dochód z nich zostanie przeznaczony na pomoc potrzebującym oraz na renowację starych nagrobków.

Przy mogiłach obrońców ojczyzny warty honorowe pełnią harcerze.