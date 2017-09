Abp Szal: niech znak krzyża nie będzie pustym gestem

Do tego, by znak krzyża nie był pustym gestem, ale by był wykonywany z wiarą, nadzieją i miłością wzywał abp Adam Szal w parafii Moszczany-Łazy. Metropolita przemyski przewodniczył tam w niedzielę popołudniu Mszy św. z okazji odpustu Podwyższenia Krzyża Świętego i jubileuszu 50-lecia istnienia miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Abp Szal zauważył, że ludzie idą za krzyżem od dwóch tysięcy lat – także wtedy, „kiedy jest to niemodne, krytykowane, wyśmiewane, a nawet zabraniane”. – Próbują zrozumieć swój własny krzyż, mając przekonanie, że ten krzyż doprowadzi nas do chwały zmartwychwstania – mówił.

Kaznodzieja, za papieżem Franciszkiem, starał się wskazać czym może być współcześnie plaga węży, czyhających na ludzi. – Gdy w naszym życiu zaczyna królować kłamstwo, to chcąc nie chcąc, przestajemy sobie ufać. Jeśli w naszym życiu rozpusta zaczyna być uważana za coś normalnego, to chcąc nie chcąc, rośnie niezdolność do prawdziwej miłości. Jeśli akceptujemy rozwody, to nie dziwmy się, że rozwód staje się najczęstszym sposobem rozwiązywania konfliktów małżeńskich. Jeśli całą energię ładujemy w cele doczesne, to nie dziwmy się, że nasze dzieci nie widzą sensu życia – mówił.

– Są to mocne słowa, ale są one przestrogą, aby nie poddawać się lekkomyślnie ukąszeniom, które możemy spotkać na naszej drodze – zaznaczył.

Do wszystkich obecnych abp Szal apelował, aby znak krzyża wykonywali z wielką wiarą, z miłością i nadzieją, aby nie był to pusty gest, ale „znak wiary, nacechowany namaszczeniem i braku pośpiechu i refleksją, że jest to znak zbawienia”.

Strażakom z miejscowej OSP, która obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia życzył, by wyruszając do akcji, czynili znak krzyża świętego, by uzmysłowili sobie, że to, co będą czynić, narażając się na niebezpieczeństwa, chcą to robić w służbie Chrystusowi zmartwychwstałemu.

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Moszczanach-Łazach liczy ok. tysiąca wiernych, a tworzą ją trzy miejscowości. Parafia istnieje od 1976 r., ale do czerwca 2015 r. nie miała swojej świątyni i korzystała z kaplicy w Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach, który prowadzą Siostry Miłosierdzia. W ubiegłym roku konsekracji nowego kościoła dokonał abp Józef Michalik. Proboszczem parafii od 2001 r. jest ks. Ryszard Buryło.