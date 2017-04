Abp Szal: obraz uczniów z Emaus ukazuje perspektywę naszego życia

Obraz uczniów z Emaus ukazuje perspektywę naszego życia – powiedział metropolita przemyski abp Adam Szal, który w III Niedzielę Wielkanocy, zwaną Niedzielą Grobu Pańskiego, przewodniczył uroczystościom w sanktuarium w Przeworsku. Jest to – obok Miechowa – jedno z dwóch miejsc w Polsce przypominających jerozolimską bazylikę, wybudowaną w miejscu Zmartwychwstania Chrystusa.

– Każdy z nas powinien odbyć własną drogę do Emaus, własną drogę do tego momentu, w którym będziemy olśnieni i doświadczymy spotkania z Chrystusem – powiedział w homilii abp Adam Szal.

Metropolita przemyski stwierdził, że dzisiejsza Ewangelia o uczniach z Emaus daje odpowiedź na pytanie: jak świadczyć o Jezusie. Zauważył, że przeżywali oni kryzys wiary i uciekali od problemów, które spotkali w swoim życiu. Po spotkaniu z Jezusem wrócili jednak i z radością opowiadali o tym wydarzeniu.

– Ten obraz ukazuje perspektywę naszego życia. Nieraz przeżywamy różne, nieraz dramatyczne, zmiany w życiu, kryzysy systemu wartości i zaufania drugiemu człowiekowi, zastanawiamy się nad sensem cierpienia. W tym wszystkim powinniśmy uświadomić sobie, że nie idziemy sami, że idzie z nami Chrystus, On nam towarzyszy, On chce z nami rozmawiać, chce żebyśmy sięgnęli do Pisma świętego, byśmy odczytali słowa, które On do nas kieruje – mówił abp Szal.

Powiedział również, że Bóg czasem przychodzi w sposób tajemniczy i niewidzialny przez gest dobroci ze strony drugiego człowieka, a czasem przez cierpienie lub inny znak. Zadaniem człowieka jest natomiast odczytać te znaki.

Metropolita przemyski zaznaczył, że nie wystarczy poznać prawdy o tym, że Chrystus zmartwychwstał. – Trzeba przylgnąć do tej prawdy całym sercem, trzeba doświadczyć Chrystusa, który idzie obok nas razem z naszymi rodzicami, nauczycielami, wychowawcami. Trzeba, abyśmy, jak mówił św. Jan Paweł II, wstali i poszli świadczyć o Chrystusie – mówił.

Kaznodzieja przypomniał zachętę papieża Franciszka, który prosił, aby Biblię, choćby w małym wydaniu lub w telefonie, mieć zawsze przy sobie, aby „był to pokarm do codziennego wędrowania”.

Podczas uroczystości abp Szal kanonicznie wprowadził do przeworskiej kapituły kolegiackiej trzech nowych kanoników. Hierarcha zwrócił uwagę, że zadanie przybliżania Pisma Świętego szczególnie spoczywa właśnie na tej kapitule. Zachęcał wszystkich do tworzenia grup biblijnych w parafiach i zachęcania innych do regularnego czytania.

Abp Szal powtórzył również swój apel z Niedzieli Wielkanocnej, kiedy prosił o to, aby każda niedziela była dniem dla Pana Boga i dla ludzi. – Abyśmy uświadomili sobie, że właśnie w niedzielę w liturgii słowa Pan Bóg do nas przemawia. Jest to szczególna forma słowa, które do nas kieruje – mówił.

Historia bazyliki przeworskiej sięga roku 1393, kiedy biskup przemyski Maciej powierzył prowadzenie nowej parafii Zakonowi Rycerskiemu Stróżom Grobu Jerozolimskiego. Istniejący kościół był za mały, dlatego w 1430 r. rozpoczęto budowę nowego. Ukończono ją w 1470 r., a trzy lata później świątynia została konsekrowana pod wezwaniem Ducha Świętego. Kościół jest potężną budowlą gotycką, zbudowaną z cegły, otoczoną murami obronnymi i zabudową klasztorną. 29 grudnia 1982 r. Jan Paweł II podniósł go do rangi bazyliki mniejszej. 19 marca 2003 r. abp Józef Michalik powołał przy niej przeworską kapitułę kolegiacką.

Od 1727 r. w świątyni znajduje się kaplica Bożego Grobu, drugie obok Miechowa miejsce w Polsce, gdzie czczony jest kult Świętego Grobu. W kaplicy znajduje się replika Bożego Grobu z Jerozolimy, a w jej ścianie relikwiarz w kształcie krzyża jerozolimskiego z kamieniem z Grobu Chrystusa. Do XIX wieku kult ten był bardzo prężny, później niemal zanikł. Odżył ponownie w 1969 r. za sprawą śp. ks. prałata Adama Ablewicza, ówczesnego proboszcza. 28 maja 2012 r. abp Józef Michalik ustanowił przy bazylice Sanktuarium Grobu Bożego.

Święto Grobu Bożego obchodzone jest w trzecią niedzielę po Wielkanocy. Pierwszym kustoszem sanktuarium był ks. prałat Stanisław Szałankiewicz. Obecnie funkcję tę pełni ks. prałat Tadeusz Gramatyka.