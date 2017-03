Abp Szal zaprasza na Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej

„Spotkanie Młodych w Ustrzykach Dolnych może nam pomóc odkryć, jak fascynującą jest wędrówka przez ziemię, jeśli jest rozświetlona łaską wiary w Trójjedynego Boga” – pisze abp Adam Szal w zaproszeniu na Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej (SMAP). Odbędzie się ono w dniach 7 – 9 kwietnia pod hasłem „Idźcie i głoście Ewangelię”.

„Wielkopostne Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej wprowadzają w przeżycie Misterium Paschalnego i pozwalają uczestniczącym na nowo doświadczyć zbawczej miłości Boga, która ogarnia każdego człowieka” – pisze metropolita przemyski. „Pan Bóg ma indywidualny plan na dobre życie tu na ziemi wobec każdego człowieka i daje nam obietnicę szczęśliwej wieczności w niebie. Taki jest bowiem ostateczny cel naszego istnienia” – zaznacza.

Hierarcha, przywołując słowa papieża Franciszka, zwraca się do wszystkich rodziców, duszpasterzy, katechetów świeckich, wolontariuszy, animatorów i członków wspólnot, ruchów oraz stowarzyszeń kościelnych: „Nie siadajcie na kanapie, która usypia!”.

„Doświadczywszy piękna Kościoła i obecnego w Nim Zmartwychwstałego Pana, idźcie i głoście, że Jezus Chrystus jest najpiękniejszym sposobem na życie. Idźcie i głoście, że w dniach 7-9 kwietnia 2017 roku, w Ustrzykach Dolnych zgromadzi się młody Kościół przemyski na trzydniową celebrację Niedzieli Palmowej, w duchowej łączności z Ojcem Świętem Franciszkiem i młodzieżą całego świata” – apeluje.

Abp Szal zachęca do odwagi, aby zaproponować swoim dzieciom, uczniom i wychowankom, koleżankom i kolegom wyjazd do Ustrzyk Dolnych na Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej. „Wierzę mocno, że Wasza misja ewangelizacyjna pomnoży liczbę uczestników tegorocznego Spotkania. Wszystkim trwającym na modlitwie w bieszczadzkim Wieczerniku, Duch Święty jeszcze szerzej i głębiej otworzy oczy na zbawczą rzeczywistość Boga w Trójcy Świętej Jedynego” – pisze metropolita przemyski.

Jak zaznacza, takiego nowego otwarcia oczu potrzebuje każdy człowiek, bowiem żyjemy „w świecie ‚sytej’ doczesności”. „Bardzo wielu ludzi, zwłaszcza młodych, boleśnie doświadcza wewnętrznej pustki z powodu konsumpcyjnego stylu życia. Często mówią: mamy wszystko, ale ciągle nam czegoś brakuje. Nowe otwarcie oczu przez tchnienie Ducha Świętego ma moc przemienić ową pustkę w tęsknotę za Panem Bogiem i w twórcze rozpoznawanie Jego kreatywności względem człowieka” – zauważa.

„Spotkanie Młodych w Ustrzykach Dolnych może nam pomóc odkryć, jak fascynującą jest wędrówka przez ziemię, jeśli jest rozświetlona łaską wiary w Trójjedynego Boga” – podkreśla hierarcha. Za wzór do naśladowania w pielgrzymce zaufania stawia Matkę Najświętszą, którą cechowały wierność Bogu i radosny pośpiech ku drugiemu człowiekowi. „To Ona, czczona w Ustrzykach jako Pani Bieszczadzka, niech będzie dla nas wzorem głoszenia Dobrej Nowiny o Bogu, który nas kocha. Jeżeli przyjmiemy Maryję do siebie, wzorem św. Jana Apostoła, nie zabraknie nam sił na drodze prowadzącej do Pana Boga i do drugiego człowieka” – zapewnia metropolita przemyski.

Na koniec swojego listu abp Szal zachęca do modlitwy w intencji Spotkania Młodych, jego organizatorów, zwłaszcza duszpasterzy i wolontariuszy oraz mieszkańców i lokalne władze samorządowe.

Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej (SMAP) to trzydniowa celebracja Niedzieli Palmowej, która odbywa się od 1994 r. Co roku w innym mieście archidiecezji gromadzi od 3,5 do nawet 5 tys. młodzieży. Tym razem gospodarzem będą Ustrzyki Górne, a hasłem spotkania słowa: „Idźcie i głoście Ewangelię”.

Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej rozpocznie się w piątek 7 kwietnia zawiązaniem wspólnoty w pięciu kościołach stacyjnych. W sobotnim programie przewidziano m.in. koncert zespołu Siewcy Lednicy i spotkanie z „Nawróconą wiedźmą” – aktorką Patrycją Hurlak.