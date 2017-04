Abp Ziemba: jesteśmy wdzięczni Bogu za charyzmat, który ciągle trwa

W konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie odbyła się Msza św. Krzyżma z udziałem kapłanów z Warmii i Mazur. Na wstępie ks. Wojciech Kotowicz, wicerektor WSD MW Hosianum złożył życzenia metropolicie warmińskiemu, abp. Józefowi Górzyńskiemu, a także wyraził nadzieję, że „wszyscy kapłani będą głosić światu, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie”. – Całym swoim sercem jesteśmy oddani do posługi tajemnicy – zapewnił ks. Kotowicz.

Homilię wygłosił arcybiskup senior Wojciech Ziemba. Nawiązał do słów Jezusa z Ewangelii „Dziś spełniły się te słowa Pisma”. – To „dziś” to data naszych święceń kapłańskich. To „dziś” oznacza także Kościół, w którym nasze kapłaństwo rodziło się i dojrzewało – mówił abp Ziemba.

– Jesteśmy wdzięczni Bogu za ten charyzmat, który ciągle trwa. Ciągle jest „dziś”. A co to „dziś” oznacza w naszych czasach? Dokładnie to, co mówił Chrystus: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana”. Nasze zadanie nie może być inne niż to, o którym mówił Ten, który nas wezwał – podkreślił abp Ziemba.

Podczas Mszy św. księża odnowili swoje przyrzeczenie święceń kapłańskich, a przewodniczący modlitwie abp Górzyński poświęcił olej Krzyżma, który używany jest w sakramencie chrztu i bierzmowania, oraz olej służący do namaszczania chorych.

Metropolita warmiński podziękował za obecność nie tylko kapłanom, ale również innym posługującym: nadzwyczajnym szafarzom Komunii Świętej oraz członkom służby liturgicznej ołtarza. – Musimy pamiętać o tym, że oprócz kapłaństwa służebnego, hierarchicznego istnieje również kapłaństwo powszechne, do którego włączeni są wszyscy wierni poprzez sakramenty chrztu i bierzmowania – podkreślił abp Górzyński.