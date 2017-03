Akcja „Pomagam bliźniemu” w Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

– To piękna okazja, by zrobić ze swoimi pieniędzmi coś dobrego, bo każdy z nas może zadecydować o tym, co będą wspierały pieniądze z jego podatków – powiedział dyrektor diecezjalnej Caritas ks. Tomasz Roda. Trwa doroczna akcja Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej pn. „Pomagam bliźniemu”. Kampania notuje coraz większą skuteczność.

Z roku na rok zebrana tą drogą suma pieniędzy rośnie, ponieważ Caritas cieszy się dużym zaufaniem społecznym. Jak poinformował koordynator Caritas Igor Arczyński, wpływy za 2015 rok wyniosły prawie 198 tys. zł. To o 18 tysięcy więcej niż w roku poprzednim. Jednak wciąż potrzebna jest dobra kampania informacyjna, bo potrzeb w rozległej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej jest wiele.

Jak informuje Igor Arczyński, w tym roku środki pozyskane przez Caritas w ramach akcji „Pomagam bliźniemu” trafią do samotnych matek, dzieci, seniorów będących pod opieką Świetlicy Seniora, niepełnosprawnych (m.in. z nowej placówki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sycewicach), pacjentów w stanach terminalnych przebywających w hospicjum Caritas w Darłowie.

Koszalińska Caritas oferuje pomoc w przygotowaniu rocznego rozliczenia podatku PIT wszystkim podatnikom, którzy zechcą jej przekazać 1 proc. podatku. Osoby, które chciałyby skorzystać z tej pomocy, mogą przyjść z odpowiednimi dokumentami do sekretariatu koszalińskiej Caritas, mieszczącej się na ul. bp Czesława Domina 8, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

Podobnej pomocy udzielają wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas. Wykaz takich PZC dostępny jest na stronach internetowych Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Osoby samodzielnie wypełniające swoje zeznanie podatkowe mogą przekazać 1 proc. podatku na jej działalność wpisując numer KRS 0000274950 Caritas „Pomagam Bliźniemu” w swój PIT.

Kampania Caritas związana z 1 proc. potrwa do 30 kwietnia.