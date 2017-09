Akt Poświęcenia Maryi jednym z najważniejszych wydarzeń 2017 r.

Akt Poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi Kościoła w Polsce, który w najbliższy piątek zostanie proklamowany we wszystkich świątyniach w naszym kraju, jest jednym z najważniejszych wydarzeń 2017 r. – podkreśla sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński, który zaprasza do udziału w piątkowych uroczystościach.

Bp Miziński przypomina, że Akt Poświęcenia zostanie proklamowany podczas Mszy świętych sprawowanych w uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – 8 września.

„Rok 2017 jest szczególnie oddany Matce Bożej – to rok 100-lecia objawień w Fatimie, 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu na Jasnej Górze oraz 140-lecia objawień w Gietrzwałdzie. Dlatego zapraszam wszystkich do udziału w piątkowych Mszach świętych i oddania się Maryi. To okazja, by zawierzyć Matce Boga cały Kościół w Polsce – czyli każdego z nas” – wskazuje sekretarz generalny KEP.

Bp Miziński podkreśla, że Maryja podczas objawień w Fatimie prosiła, by zawierzyć jej cały świat i poszczególne narody. „W Polsce po raz pierwszy prośba Matki Bożej została zrealizowana 8 września 1946 r., na Jasnej Górze. Biskupi, na czele z prymasem kard. Augustem Hlondem, oddali wtedy nasz kraj Niepokalanemu Sercu Maryi. Akt ten został ponowiony przez Episkopat Polski w czerwcu 2017 r. w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem” – przypomina.

„Teraz każdy z nas może poświęcić swoje życie Maryi, zawierzając jej wszystkie jego aspekty – czyli sukcesy, problemy, wyzwania, niepokoje, sprawy rodzinne, społeczne i narodowe. Człowiek żyjący we współczesnym świecie ma wiele powodów do niepokoju, ale Maryja wskazuje na Jezusa jako tego, który wprowadza pokój do naszej codzienności” – dodaje sekretarz generalny KEP.

Przypomina także, że Maryja od wieków zajmuje szczególne miejsce w Polsce. „To do niej zwracają się Polacy w najtrudniejszych chwilach osobistych i narodowych. Pielgrzymują do jej sanktuariów z nadzieją na wysłuchanie modlitw. Dlatego Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi, który będziemy mogli złożyć osobiście, jest tak ważnym wydarzeniem także w historii całego narodu” – zaznaczył bp Miziński.