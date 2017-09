Aleksandrów Łódzki: modlitwa na rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Zanim w aleksandrowskich szkołach wybrzmiał pierwszy dzwonek, rozpoczynający nowy rok szkolny 2017/2018, uczniowie, rodzice i nauczyciele, a także władze Aleksandrowa Łódzkiego, zgromadzili się na wspólnej Mszy świętej, której przewodniczył bp Ireneusz Pękalski.

Kościół parafialny pw. Świętych Archaniołów Rafała i Michała, który znajduje się w centrum miasta, pomimo godzin porannych, zgromadził wielu młodych ludzi, którzy podczas liturgii dziękowali za bezpiecznie przeżyte wakacje oraz prosili o dobre przeżycie kolejnego roku szkolnego.

Biskup nawiązał do ewangelicznej przypowieści o świecy i o ziarnie. W tym kontekście powiedział, że rozpoczął się siew. – Rozpoczął się nowy rok szkolny i katechetyczny, także we wszystkich szkołach aleksandrowskich. Siewcami w tych szkołach są na pierwszym miejscu rodzice, następnie nauczyciele, wychowawcy, katecheci, a także ci wszyscy, którzy współpracują z dziełem wychowywania i kształtowania dzieci w szkole. Ziarno to wiedza, która jest przekazywana w szkołach przez nauczycieli, ale także wszystko to, co w wychowanie dzieci i młodzieży wnoszą rodzice. To także ważne ziarno, które może owocować w przyszłości. Glebą są natomiast umysły i serca dzieci i młodzieży – zaznaczył bp Pękalski.

Zachęcając do gorliwości w zdobywaniu wiedzy i nie zadowalania się przeciętnością, biskup przypomniał słowa papieża Jana Pawła II i apelował: – Nie zadowalajcie się przeciętnością i bylejakością! Bo Polska, Aleksandrów Łódzki teraz i w przyszłości potrzebuje ludzi, którzy nie chcą być przeciętni! – zauważył.

– Jakie będą zbiory, które będziecie podsumowywać na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2017/2018? Szybko ten czas przeminie, jak szybko przeminęły wakacje, które już się skończyły! Im żywsze będzie zaangażowanie z jakim podejmiecie wasze obowiązki, tym lepiej i skuteczniej będziecie spełniać wasze posłannictwo w przyszłości! – podkreślił biskup.

Na zakończenie kazania biskup życzył wszystkim młodym rozpoczynającym nowy rok szkolny, aby za swoje przyjęli słowa św. Jana Pawła II, że „prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”.

Zgodnie z reformą oświaty, od tego roku szkolnego do polskich szkół podstawowych powraca klasa siódma, a od przyszłego klasa ósma. Tym samym powoli zostaną wygaszone trzyletnie gimnazja, które funkcjonowały w oświacie od 1999 r. Na poziomie szkół ponadpodstawowych powracają czteroletnie licea (zastępujące dotychczasowe trzyletnie), pięcioletnie technika (zastępujące obecnie czteroletnie) oraz powstaną szkoły branżowe I i II stopnia, które mają na celu przygotować fachowców z dziedzin praktycznych, których dotąd kształciły zasadnicze szkoły zawodowe.