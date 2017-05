Archidiecezja gnieźnieńska: IX Zjazd Szkół im. Jana Pawła II

Uczniowie szkół mających za patrona św. Jana Pawła II spotkali się 18 maja na dorocznym zjeździe odbywającym się z okazji urodzin papieża Polaka. Tym razem gospodarzem spotkania było gimnazjum w Bachorcach. Dzieciom i młodzieży towarzyszył bp Krzysztof Wętkowski.

Jak co roku, świętowanie rozpoczęła Msza św. sprawowana w kościele parafialnym w pobliskich Piaskach, którą wraz z biskupem pomocniczym gnieźnieńskim celebrowali przybyli na zjazd księża. W homilii bp Wętkowski, zachęcając do naśladowania życiowej postawy św. Jana Pawła II, wskazał na trzy charakteryzujące ją elementy – miłość, wiarę i radość. To właśnie miłość – tłumaczył – sprawiała, że z taką otwartością stawał wobec Boga i drugiego człowieka. Nikogo nie osądzał ani nie odrzucał. Z każdym gotów był rozmawiać i to nie tylko po to, aby przekazać swoje prawdy, ale przede wszystkim, by wskazać na Tego, który jest ich źródłem.

„Miłość musi się sprawdzić, a sprawdzianem miłości jest zachowywanie Bożych przykazań. Tak właśnie rozumiał to św. Jan Paweł II i temu dawał świadectwo do końca życia, także w chwilach trudnych. Bo egzamin z miłości trzeba nam zdawać często właśnie wtedy, gdy jest źle, gdy coś dzieje się przeciwko nam, gdy chcemy się przeciwko Bogu zbuntować. Wtedy właśnie trzeba wytrwać i do tego zachęca was św. Jan Paweł II. Do wytrwania w miłości bycia radosnym i do życia zgodnego z Bożymi przykazaniami. Bądźcie pewni, że to, co wydaje się trudne, przyniesie ostatecznie radość. Radość z tego, że wasze życie jest dobre, choć nie zawsze bywa łatwe” – mówił do młodych bp Wętkowski.

W Mszy św. wraz z delegacjami uczniów uczestniczyli nauczyciele i dyrektorzy szkół. Obecni byli również przedstawiciele lokalnych władz oraz kapłani m.in. dziekan kruszwicki ks. Wojciech Danecki oraz miejscowy proboszcz ks. Paweł Błochowiak. W czasie modlitwy powszechnej modlono się w intencji Kościoła i kapłanów, a także za młodych, ich rodziny i nauczycieli. Dalsza część uroczystości odbyła się na szkolnej sali gimnastycznej, gdzie zaprezentowano program artystyczny przygotowany przez gospodarzy spotkania.

Zjazdy szkół mających za patrona św. Jana Pawła II odbywają się w archidiecezji gnieźnieńskiej od 2009 roku. Pierwszy zorganizowano w Żydowie. W archidiecezji gnieźnieńskiej imię św. Jana Pawła II nosi kilkanaście placówek.