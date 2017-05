Archidiecezja przemyska: ponad 300 różańców na misje od Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka Archidiecezji Przemyskiej pielgrzymowała 13 maja do Strachociny, gdzie znajduje się Sanktuarium św. Andrzeja Boboli – patrona tej wspólnoty i patrona Polski. W związku z przypadającą 100. rocznicą objawień fatimskich, każdy z 302 oddziałów parafialnych ofiarował przynajmniej jeden różaniec, który zostanie przekazany na misje.

Coroczna pielgrzymka rozpoczęła się w kościele parafialnym, skąd wyruszyła procesja z relikwiami św. Andrzeja na Bobolówkę, czyli miejsce jego urodzenia. W drodze odmawiano różaniec w intencji Ojczyzny. Na miejscu ks. Adam Lechwar wygłosił konferencję „Objawienia fatimskie ratunkiem dla ludzkości i świata”. Następnie rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył przemyski biskup pomocniczy Stanisław Jamrozek.

W kazaniu mówił, że każde słowo, które wypowiada chrześcijanin powinno być nacechowane pragnieniem pomocy drugiemu człowiekowi i przyprowadzenia go do Chrystusa. Wskazywał, że wiara jest narażona na poważne niebezpieczeństwa a w jej obronie wielką rolę mają kapłani i ludzie świeccy, którzy powinni stanąć „w pokojowej walce o Bożą chwałę”.

– Dla każdego z was jest to wyzwanie, żeby wspierać Kościół w głoszeniu Dobrej Nowiny przez szlachetność życia, ofiarność na drugiego człowieka i odważne stawianie czoła prądom, które się pojawiają i chcą nas odwieść od Chrystusa – powiedział bp Jamrozek.

Hierarcha zwrócił uwagę, że przed Akcją Katolicką stoi poważne wyzwanie, żeby iść do ludzi, którzy są daleko od Boga. Wskazywał, że poprzez przykład życia, wiarę i pokorną służbę dla innych, można pomóc innym odkryć Chrystusa.

Kaznodzieja zapewniał, że Bóg daje siły do dzielenia się Dobrą Nowiną. – Każdego z was będzie umacniał, żebyśmy prowadzili ludzi do nawrócenia – powiedział. –Kiedy człowiek uwierzy, to się nawróci, zmieni swoje życie i stanie się dobrym chrześcijaninem. Dlatego nie bójmy się, bo Pan jest z nami – dodał bp Jamrozek.

W darach ofiarnych przyniesiono m.in. różańce, które zostaną przekazane na misje. Na zakończenie Mszy św. zostały one poświęcone. Bp Jamrozek poświęcił także figurę Matki Bożej Fatimskiej, którą ufundowała Akcja Katolicka z archiprezbiteratu jarosławskiego.

W pielgrzymce wzięło udział kilka tysięcy osób. Podczas Mszy św. udzielono blisko 2 tysiące komunii świętych. Uczestniczyli w niej także przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, a także Akcji Katolickiej z sąsiednich diecezji.