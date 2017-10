Archidiecezjalna łódzka pielgrzymka do Fatimy

– Przyjechaliśmy do Matki, aby doświadczać i prosić o tę matczyną miłość dla nas i naszych bliskich, którzy zostali w domach. Przybyliśmy, aby prosić o tę matczyną miłość dla każdej kobiety i każdego mężczyzny i dla nas samych! Dla naszych dzieci i młodzieży, a także tych w podeszłym wieku. Chcemy dziś wołać: bądź Matką dla samotnych i dla rodzin, dla kapłanów i tych, którzy się do kapłaństwa przygotowują, dla braci i sióstr zakonnych, dla chorych i konających! – mówił bp Marek Marczak.

Blisko pół tysiąca osób, w dniach 15-22 października uczestniczyło w archidiecezjalnej pielgrzymce do Fatimy. – Pomysł pielgrzymowania zrodził się przed dwoma laty z inicjatywy ówczesnego metropolity łódzkiego ks. abp. Marka Jędraszewskiego – mówi ks. Zbigniew Tracz, kanclerz łódzkiej kurii.

Pielgrzymka cieszyła się dużym zainteresowaniem, dlatego też mogliśmy zorganizować klika grup, aby łatwiej można było zwiedzać Portugalię – dodaje. Obok wiernych i kapłanów pielgrzymowali także księża biskupi: bp Marek Marczak – administrator archidiecezji łódzkiej oraz bp Antoni Lepa – biskup senior.

– Na naszą pielgrzymkę został wybrany szczególny rok, gdyż to właśnie w tym czasie obchodzimy 100. rocznicę objawień Matki Bożej trojgu pastuszkom: Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji – tłumaczy bp Marczak. W październiku zakończyły się, trwające od maja, objawienia Maryjne, stąd i my jako Archidiecezja Łódzka postanowiliśmy włączyć się w te obchody – podkreśla hierarcha.

Pątnicy uczestniczyli w codziennej Mszy św. sprawowanej w kaplicy Maryjnej oraz wieczornych nabożeństwach różańcowych połączonych z procesją ze świecami. – W czasie tego nabożeństwa panuje tutaj atmosfera modlitwy i skupienia – mówi Paweł Korejwa – pielgrzym z Łasku. – To niesamowita radość spotkania z Maryją i Jezusem. To niezapomniane przeżycie duchowe! Osobiście uważam, że każdy katolik powinien raz w życiu przyjechać do Fatimy i przeżyć taką modlitwę – dodaje pątnik.

W archidiecezjalnej pielgrzymce wzięła udział pięcioosobowa delegacja kleryków z łódzkiego seminarium, wraz ze swoim rektorem i prefektem, a także osoby życia konsekrowanego.

W swoim orędziu skierowanym do pastuszków z Fatimy Maryja wzywała do odmawiania różańca, ale także do – Pokuty, pokuty, pokuty! – mówiła Maryja. Na placu przy kaplicy objawień znajduje się droga pokutna, którą kilkakrotnie na kolanach pokonała siostra Łucja modląc się za swoją mamę.

– Odpowiadając na prośbę Matki Bożej, postanowiłem i ja przejść drogę pokutną na kolanach – dzieli się swoim doświadczeniem diakon Karol Kowalik z Łodzi. Przeszedłem ją w intencji moich kolegów kleryków, prosząc o umocnienie w powołaniu dla nich – podkreśla.

Ostatni dzień pielgrzymowania pątnicy spędzili w Lizbonie, stolicy Portugalii, gdzie modlili się w świątyni wzniesionej w miejscu narodzin św. Antoniego. – Niech Święty z Lizbony, będzie dla każdego przykładem odnajdywania, nie tylko rzeczy zagubionych, jak zwykło się uważać, ale przede wszystkim odnajdywania siebie i swojej drogi do Boga – podkreśla ks. Ireneusz Kulesza.

Archidiecezjalna Pielgrzymka do Fatimy była niezwykłym – jak podkreślają uczestnicy – wydarzeniem w ich życiu. – Spotkanie z Maryją zabieram ze sobą do domu i będę o tym mówić innym – podkreśla Grażyna Chrustowska.