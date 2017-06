Arcybiskup Panamy pozdrowił młodzież modlącą się na Lednicy

„Drodzy Młodzi z Lednicy, czekamy na was w Panamie od 22 do 27 stycznia 2019 roku. Prosimy was o modlitwę, aby następne Światowe Dni Młodzieży przyniosły obfite dary” – powiedział abp José Domingo Ulloa Mendieta z Panamy w specjalnym nagraniu przesłanym na tegoroczną Lednicę.

„Drodzy młodzi Polacy z Lednicy zgromadzeni, aby modlić się i pogłębiać swoją chrześcijańską tożsamość. Z Panamy, gdzie odbędą się kolejne Światowe Dni Młodzieży, przesyłamy wam najserdeczniejsze pozdrowienia i zapewniamy, że czekamy na każdego z was, aby na naszej ziemi modlić się razem i dzielić się naszym spotkaniem z Jezusem, przez ręce Maryi, razem z następcą św. Piotra” – mówił do lednickiej młodzieży arcybiskup Panamy.

Poprosił również młodych o modlitwę.

„Drodzy Młodzi z Lednicy! Czekamy na was w Panamie od 22 do 27 stycznia 2019 roku. Prosimy was o modlitwę, aby następne Światowe Dni Młodzieży przyniosły obfite dary. Błogosławieństwa dla każdego z was! I pamiętajcie, czekamy w Panamie od 22 do 27 stycznia 2019 roku” – zaprosił abp José Domingo Ulloa Mendieta.