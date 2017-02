Arcybiskup Panamy: przygotowania do ŚDM zawierzamy św. Janowi Pawłowi II

Świętemu Janowi Pawłowi II, który tak dobrze rozumiał młodzież, zawierzamy nasze przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Panamie – powiedział w Krakowie abp Jose Domingo Ulloa, który wraz z najbliższymi współpracownikami rozpoczął dziś roboczą wizytę w Polsce. Delegacja Komitetu Organizacyjnego ŚDM 2019 przyjechała do Krakowa, by zapoznać się z najważniejszymi aspektami przygotowań do święta młodych i skorzystać z doświadczeń organizatorów ubiegłorocznych Dni.

W Krakowie goszczą: arcybiskup Panamy José Domingo Ulloa, który jest równocześnie przewodniczącym tamtejszego Komitetu Organizacyjnego ŚDM, koordynator generalny przygotowań ks. Romulo Aguilar oraz Victor Chang, sekretarz generalny. W pierwszym dniu wizyty spotkali się z kard. Stanisławem Dziwiszem i bp. Damianem Muskusem OFM oraz z sekcją logistyki i finansową krakowskiego komitetu.

Jak powiedział dziennikarzom bp Damian Muskus, Polacy chcą się podzielić z gośćmi z Panamy najlepszymi doświadczeniami i rozwiązaniami, które sprawdziły się podczas przygotowań do ŚDM w Krakowie. Pytany, jakich rad udziela organizatorom ŚDM w Panamie, odpowiedział, że fundamentem przygotowań do ŚDM jest zaufanie Bożej Opatrzności. „Od początku wiedzieliśmy, że to jest podstawa. Dzięki temu w Krakowie gościliśmy tak wielu pielgrzymów, a ŚDM odbyły się bezpiecznie i przy dobrej pogodzie” – przekonywał były koordynator generalny Komitetu Organizacyjnego w Krakowie.

Bp Muskus podkreślił także, że namawia organizatorów ŚDM w Panamie do tego, by nie wahali się postawić na młodych. Krakowski komitet był najmłodszy spośród dotychczasowych, co zaowocowało entuzjazmem w podejściu do pracy i utożsamieniem się młodzieży z dziełem, które współtworzyła pod okiem bardziej doświadczonych szefów poszczególnych sekcji komitetu. Trzecią radą, jakiej z perspektywy szefa komitetu bp Muskus udziela komitetowi z Panamy, jest umiejętność współpracy z profesjonalistami. W Krakowie to się sprawdziło zwłaszcza w dwóch aspektach: w projektowym zarządzaniu komitetem oraz w przygotowaniu Wydarzeń Centralnych.

Abp Ulloa powiedział dziennikarzom, że przygotowania Panamy do ŚDM zawierza opiece św. Jana Pawła II, który tak bardzo rozumiał młodzież, i cieszy się, że może to zrobić w jego umiłowanym Krakowie. Pytany o największe wyzwania, jakie stoją przed komitetem panamskim, przyznał, że absorbujące są kwestie logistyczne, związane z wyżywieniem, zakwaterowaniem i transportem pielgrzymów oraz z zapewnieniem im bezpieczeństwa.

Poinformował także, że spodziewają się ok. 300-400 tys. młodych. „Mam nadzieję, że mimo niesprzyjającego terminu [ŚDM w Panamie odbędą się 22-27 stycznia – red.], przyjedzie do Panamy wielu Europejczyków, by dzielić z nami radość tego wielkiego spotkania wiary” – podkreślił. Szczególnie gorąco zaprosił młodych Polaków. „Nasze domy i serca są dla was szeroko otwarte” – zapewnił.

Arcybiskup Panamy poinformował także, że w kwietniu zostaną ostatecznie wybrane miejsca najważniejszych wydarzeń ŚDM, a 17 lutego nastąpi zamknięcie konkursów na hymn i logo. W Niedzielę Palmową 9 kwietnia przedstawiciele polskiej młodzieży przekażą w Rzymie symbole ŚDM swoim rówieśnikom reprezentującym 6 krajów Ameryki Centralnej: Panamę, Honduras, Kostarykę, Nikaraguę, Salwador i Gwatemalę.

34. Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Panamie w dniach 22-27 stycznia 2019 r. Ich hasłem będą słowa: „Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” (Łk 1,38).