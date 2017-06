Banie Mazurskie: parafia greckokatolicka świętuje jubileusz 60-lecia

Parafia greckokatolicka pw. św. Mikołaja w Baniach Mazurskich świętowała 24 czerwca jubileusz 60-lecia istnienia. Uroczystościom przewodniczył abp Eugeniusz Popowicz, metropolita przemysko-warszawski Kościoła greckokatolickiego.

W homilii abp Popowicz zauważył, że w obecnym roku wiele parafii greckokatolickich w Polsce świętuje rocznice swojego powstania. – Te wszystkie jubileusze wplatają się w smutną 70. rocznicę Akcji „Wisła”. Odebrano nam ziemię, domy i świątynie, wielu zamknięto w więzieniach, ale nie udało się oprawcom zabić naszego ducha wiary. Bo człowiek z całym jego duchowym światem, tak długo pozostaje człowiekiem do póki potrafi zachować swoją godność daną przez Boga – mówił.

Nawiązując do odczytanej ewangelii o domu zbudowanym na skale, kaznodzieja stwierdził, że taką solidną budową jest Kościół greckokatolicki i jego rodziny. – Wiatry i deszcze historii nie były w stanie zniszczyć naszej świętej wiary, godności i tożsamości – powiedział.

Na zakończenie homilii abp Popowicz podziękował obecnemu na modlitwie księdzu kanonikowi Stefanowi Nycowi, za sprawą którego do Bań Mazurskich przysłano księdza greckokatolickiego. – Szczególne słowa uznania, szacunku i wdzięczności należą się księdzu kanonikowi Stefanowi Nycowi, który będąc w owym czasie proboszczem, pozytywnie odniósł się do próśb naszych wiernych i postarał się o przeniesienie ks. Eugeniusza Usckiego z Ornety do Bań Mazurskich. Ks. Uscki będąc wikariuszem w tejże parafii, jednocześnie służył we własnym obrządku dla grekokatolików. Uczył dzieci katechizmu, chrzcił nowo narodzonych, błogosławił nowożeńców, grzebał zmarłych. Jednym słowem był dobrym pasterzem i dobrym ojcem dla swojej pastwy, z którą dzielił troski i radości dnia codziennego w nielekkiej wówczas rzeczywistości, pod bacznym okiem Urzędu Bezpieczeństwa – przypomniał metropolita przemysko-warszawski.

– Świętując dzisiejszy jubileusz, jednocześnie dziękujemy Panu Bogu za wszystkich dobrych pasterzy, którzy w tych latach nieśli posługę duszpasterską swoim wiernym, dziękujemy naszym siostrom zakonnym – katechetom, rodzinom, dziadkom, rodzicom, którzy potrafili wytrwać w wierze swoich ojców i tę wiarę przekazali nam, pokoleniu, które dzisiaj świętuje ten piękny jubileusz 60-lecia parafii greckokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Baniach Mazurskich – dodał.

Wraz z abp. Popowiczem Mszę św. koncelebrowali księża greckokatoliccy oraz rzymskokatoliccy. Po zakończeniu Eucharystii wszyscy spotkali się przy wspólnym stole na pikniku parafialnym.

Powstanie parafii greckokatolickiej w Baniach Mazurskich oficjalnie datuje się na 23 kwietnia 1957 r. Po wojnie grekokatolicy nie mieli możliwości praktykowania wiary w swoim obrządku, dlatego historia tworzenia struktur parafii od podstaw wpisana jest w relacje z parafią rzymskokatolicką.

Relacje te układały się dobrze, ale odprawianie liturgii w obrządku greckokatolickim nie było możliwe. Dopiero w 1957 r., gdy proboszczem został ks. Stefan Nyc, na liczne prośby wiernych o przysłanie kapłana obrządku greckokatolickiego, ks. Nyc postarał się o przeniesienie jako wikariusza z Ornety do Bań Mazurskich ks. Eugeniusza Usckiego.

23 kwietnia 1957 r. odprawił on pierwsze w Baniach Mazurskich nabożeństwo greckokatolickie. Od tego czasu Msze św. w tym obrządku odprawiane były regularnie w każdą niedzielę i święta. Od 1959 r. prowadził oddzielne księgi metrykalne dla grekokatolików.

W 1972 r. rzymskokatolicy otrzymali zgodę na remont drugiego, spalonego w czasie wojny kościoła. Odbudowa trwała ponad trzy lata. Gdy nowa świątynia była gotowa, cerkiew była użytkowana już tylko przez grekokatolików, chociaż formalnie wciąż pozostawała własnością parafii rzymskokatolickiej. Dopiero 28 listopada 1991 r. świątynia została notarialnie przekazana na własność parafii greckokatolickiej.