Barka ewangelizacyjna znów na Wiśle

W piątek wieczorem na wody Wisły powróciły słynne krakowskie rejsy ewangelizacyjne. Kapitanem pierwszego spotkania nowej edycji wydarzenia był ks. Krzysztof Wernicki SAC.

Pallotyn posługujący na co dzień na Kopcu niedaleko Wadowic wskazał na początku zgromadzonym, że największą tajemnicą Boga jest to, że On jest. „Bóg jest. We mnie, w tobie, w twoim sercu, w całej historii twojego życia. Istotą Boga jest istnienie – to, że On jest. Takie jest imię Boga” – mówił.

Nawiązał przy tym do Mojżesza, który spotyka na pustyni Boga w płonącym krzewie. „Ten płomień to jest miłość. A to, że ten krzak płonie, a się nie spala oznacza, że miłość Boga jest na zawsze. To jest obraz nieustannie płonącej Bożej miłości dla nas. Bóg się nie wypalił nigdy w kochaniu człowieka” – głosił.

Duchowny zaznaczył, że w pryzmacie takiego obrazu grzech jawi się jako nieobecność Boga. „Każdy grzech, jaki człowiek popełnia, jest odcięciem się od Bożej miłości, od miłosierdzia, od Bożej obecności. Każdy grzech jest nieobecnością” – powiedział. Wyjaśnił jednak, że to nie Boga w tej sytuacji nie ma, ale człowiek jest nieobecny w rzeczywistości duchowej.

Jak ocenił Bóg objawił swoją obecność przy ludziach najbardziej poprzez przyjście w swoim Synu i dzięki Jego zmartwychwstaniu. Dodał, że Bóg pozostał na świecie również przez zesłanie Ducha Świętego.

„Duch Święty, jest tą samą obecnością Boga, którą spotyka Mojżesz na pustyni w krzewie gorejącym. On jest tą samą obecnością Boga, która ukazała się w nowy sposób w Jezusie” – stwierdził.

Prelegent podkreślił także jak ważna jest obecność Boga w drugim człowieka – obecność, która niesie ze sobą pierwiastek zbawienia. „Tego właśnie doświadczamy we wspólnocie, w Kościele. Bo właśnie wśród zebranych w swoje imię, Bóg przychodzi, by zbawiać. Prośmy więc Boga, by pozwolił nam się zbliżyć do tego płomienia miłości, którym objawił się Mojżeszowi” – powiedział na zakończenie.

Po prelekcji płynącą po Wiśle barkę wypełnił śpiew i modlitwa uwielbienia, którą poprowadziła wspólnota namARKA. Podczas jej trwania zebrani oddawali swoje życie Chrystusowi. Kolejną edycję rejsów ewangelizacyjnych organizuje Krakowska Żegluga Pasażerska oraz Fundacja i Radio nowohuckie.pl.