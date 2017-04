Baszkowska o abp. Jeremiaszu: straciliśmy orędownika przyjaźni i pokory

Straciliśmy wielkiego orędownika przyjaźni i pokory – tak o zmarłym dziś w nocy prawosławnym arcybiskupie Jeremiaszu powiedział KAI Danuta Baszkowska, założycielka i prezes ekumenicznego Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania „Effatha”. Abp Jeremiasz, były prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, zmarł dziś w nocy we Wrocławiu w wieku 73 lat.

W rozmowie z KAI Danuta Baszkowska wskazała na znaczenie abp. Jeremiasza dla organizowanych od 2003 r. Zjazdów Gnieźnieńskich. „Współtworząc kolejne edycje był ich duszą” – oceniła dodając, że prawosławny hierarcha pomagał organizatorom także w trudnych momentach.

Włączanie do Zjazdów innych, poza rzymskokatolickim, Kościołów przebiegało bardzo powoli, ale ostatecznie zgromadzenia te nabrały znaczenia ekumenicznego, co jest zasługą także abp. Jeremiasza – stwierdziła Baszkowska. „Był z nami, dodawał otuchy, po prostu uspokajał, przekonywał, że pojawiające się różnice miedzy nami uda się przezwyciężyć, trzeba tylko spokojnie powierzyć to Chrystusowi” – wspomina.

Założona przez Danutę Baszkowską wspólnota Effatha każdego 23 dnia miesiąca gromadzi się w Warszawie na modlitwie o jedność chrześcijan. Abp Jeremiasz, biskup diecezji wrocławsko-szczecińskiej wielokrotnie był uczestnikiem tych spotkań a także przewodniczył modlitwom. „Pokonywał jednak te kilkaset kilometrów by modlić się razem z nami, żeby zaświadczyć swoją obecnością, że jest to dla niego ważne. Było to budujące zarówno dla świeckich jak i dla duchownych różnych Kościołów” – podkreśla ekumenistka.

Zwróciła uwagę, że abp Jeremiasz zmarł podczas świąt Wielkanocnych, które w tym roku obchodzone są wspólnie przez wszystkich chrześcijan – katolików, prawosławnych i ewangelików. „To wielki, symboliczny znak, za który z całego serca Bogu dziękuję” – wyznała Baszkowska dodając, że jej marzeniem jest aby Wielkanoc zawsze była obchodzona wspólnie przez chrześcijan Wschodu i Zachodu.

„W osobie abp. Jeremiasza tracimy wielkiego orędownika pięknego dialogu nie tylko między religiami i wyznaniami chrześcijańskimi ale orędownika wielkiej przyjaźni między ludźmi, otwartości i życzliwości i pokory” – podsumowała ekumenistka.

Abp Jeremiasz zmarł we Wrocławiu w wieku 73 lat. Od lat zmagał się z choroba nowotworową.

Abp Jeremiasz był biskupem diecezji wrocławsko-szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W latach 1996–2002 i 2008–2012 rektorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej (w latach 2001–2016).

Pożegnanie abp. Jeremiasza z Diecezją Wrocławsko – Szczecińską odbędzie się we wtorek, 18 kwietnia, w Katedrze Wrocławskiej przy ul. Św. Mikołaja o godz. 9.00.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę, 19 kwietnia, w Warszawie na Woli (ul. Wolska 138/140) o godz. 9.00. Ciało Zmarłego spocznie na cmentarzu wolskim.