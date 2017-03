Będzie wielkanocny koncert dla pary prezydenckiej prosto z Afryki

Uczniowie African Music School, pierwszej szkoły muzycznej w Republice Środkowej Afryki, stworzonej przez polskiego misjonarza br. Benedykta Pączkę, chcą przygotować koncert dla polskiej pary prezydenckiej. Wielkanocny występ byłby transmitowany z Bouar – afrykańskiej miejscowości, w której działa muzyczna placówka.

Dostaliśmy piękne pismo od Pierwszej Damy RP, która obejmuje nas swoim wsparciem i napisała, że to dzieło polskich misjonarzy i nauczycieli jest jej bliskie. Dla nas to ważne i symboliczne, bo tym projektem Polacy zapisują się w historii tego kraju – zarówno ci, którzy na miejscu współtworzą szkołę muzyczną, jak też darczyńcy, którzy wspierają ją z Polski. Dlatego dzieci w podziękowaniu dla Polaków, na ręce pary prezydenckiej chcą złożyć swoje muzyczne podziękowania – mówi w rozmowie z KAI Piotr Gajda, koordynator projektu. Jak wyjaśnia, rozpoczęły się już starania o to, aby transmisja wielkanocnego koncertu dla pary prezydenckiej mogła zostać zrealizowana.

Zainaugurowana 5 miesięcy temu szkoła muzyczna, to pierwsza tego typu placówka w Republice Środkowej Afryki. Pomysłodawcą projektu jest br. Benedykt Pączka, kapucyn, który od 2013 r. posługuje jako misjonarz w RŚA. W utworzonej przez niego placówce muzycznej uczy się obecnie 53 uczniów w wieku od 6 do 13 lat. Ich nauczyciele, to miejscowi muzycy oraz Anna Mara – polska kompozytorka, dyrygentka i multiinstrumentalistka, która przyjechała z Polski do Bouar na 5 miesięcy. Oprócz zajęć umuzykalniających, placówka oferuje podopiecznym wsparcie duchowe w ogarniętym wojną domową regionie RŚA.

Roczny koszt utrzymania placówki to ponad 530 tys. zł. Z myślą o pozyskaniu finansów na jej funkcjonowanie, br. Pączka wspólnie z kompozytorem Marcinem Gumielą przygotował projekt „Symfonii afrykańskiej”. Zachęca on do wpłacania datków na funkcjonowanie szkoły poprzez zakup wirtualnych nut, które odsłaniają kolejne takty symfonii, skomponowanej przez Marcina Gumielę na potrzeby afrykańskiej placówki muzycznej. Szczegóły projektu można znaleźć na stronie internetowej tamtamitu.eu. Oprócz Pierwszej Damy RP, projekt wspierają także Robert „Litza” Friedrich i Dorota Miśkiewicz.