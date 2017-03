„Benedykt XVI ma się dobrze!” – zapewnia abp Georg Gänswein, prefekt Domu Papieskiego i zarazem prywatny sekretarz papieża seniora w rozmowie z Radiem Watykańskim. 16 kwietnia br. papież Joseph Ratzinger będzie obchodził 90. rocznicę urodzin, a 12 marca obchodził imieniny.

„To co go trochę martwi, to nogi. Ma trudności z chodzeniem, więc wspomaga się chodzikiem i to mu całkiem dobrze pomaga. Inaczej: Benedykt zachowuje całkowitą jasność umysłu. Bierze udział we wszystkim, czyta, modli się, słucha muzyki, przyjmuje gości. Każdego dnia udaje się na krótki spacer z różańcem, a więc robi to wszystko, co robił od początku czasu gdy jest papieżem seniorem” – zapewnia abp Gänswein.

Pytany co zazwyczaj czyta Benedykt XVI hierarcha podkreśla, że „oczywiście pozostaje on przy teologii ale nie tylko”. „Co teraz konkretnie czyta, tego oczywiście nie zdradzę, ale jego zainteresowania są bardzo szerokie. Każdego dnia poświęca się lekturze watykańskiego dziennika „L`Osservatore Romano“. Gdy z Niemiec przyjeżdża jego brat wtedy oglądają w telewizji niemieckie wiadomości, a jeśli nie ma go to papież ogląda informacje po włosku oraz czyta prasę aby być poinformowanym i wiedzieć, co się dzieje na świecie” – mówi prefekt Domu Papieskiego.

Benedykta XVI odwiedzają ludzie różnych narodowości, w różnym wieku i różnych zawodów. „Nie tylko osoby, które zna od dawna ale także te, które poznał w ciągu ostatnich lat a także tych, których nigdy jeszcze nie widział na oczy. Jest tyle pytań o możliwość spotkania z nim, że gdyby chciał wszystkich przyjąć musiałby pracować w godzinach nadliczbowych!“ – powiedział prefekt Domu Papieskiego.

Papież senior od „niepamiętnych czasów” ma bardzo uregulowany program dnia. „Nie jest tak, że raz dłużej śpi i tym samym później zaczyna dzień. Każdego dnia o tym samym czasie zaczyna od Mszy św.” – powiedział arcybiskup.

Na każdą niedzielę dla swojego najbliższego otoczenia, sekretarza i czterech członkiń stowarzyszenia „Memores Domini”, które wcześniej pracowały w Pałacu Apostolskim Benedykt XVI przygotowuje „piękne kazanie”. Papież mówi z głowy, swobodnie wspomagając się specjalnym zeszytem do kazań, w którym sporządza notatki. „Staramy się wszystko zachować co powie w pamięci” – zapewnił prywatny sekretarz papieża seniora.