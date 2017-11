Bezdomni dbają o groby bezdomnych

Podopieczni krakowskiego Dzieła Pomocy św. Ojca Pio w ostatnim czasie „odświeżyli” kilka grobów osób bezdomnych spoczywających na Cmentarzu Batowickim.

„Niezależnie od tego czy ma się dom, czy nie, na każdego przychodzi moment odejścia z tego świata. Także osoby bezdomne będące pod opieką Dzieła odchodzą do Pana. Naszym zadaniem jest dbałość o miejsca ich spoczynku” – mówią pracownicy Dzieła Pomocy św. Ojca Pio – kapucyńskiej organizacji charytatywnej działającej w Krakowie.

Śp. Robert, śp. Grażyna – to tylko niektóre z imion podopiecznych Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, którzy spoczywają w kwaterze dla osób bezdomnych na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

„W Dziele mamy poczucie, że tak, jak staraliśmy się otaczać osoby bezdomne troską, gdy jeszcze były z nami, tak teraz naszym zadaniem jest modlitwa za ich dusze i dbanie o ich groby. Przecież dla wielu z bezdomnych zmarłych Dzieło stanowiło namiastkę domu i rodziny, a często tymi, którzy towarzyszyli im w ostatniej drodze, byli pracownicy Dzieła” – mówi Małgorzata Kokot z Dzieła Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie.

O wygląd grobów zmarłych bezdomnych czynnie dbają uczestnicy Centrum Integracji Społecznej Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. – „Jedziemy na cmentarz!” – na tę komendę panowie z CIS-u z zapałem pakują sprzęt, dzięki któremu przygotują groby na Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Nie wszystkie zajęcia angażują panów z CIS-u tak, jak praca przy odświeżaniu nagrobków” – przyznaje Radosław Latusek, trener zatrudnienia i koordynator akcji.

W tym roku ekipa CIS-u „odświeżyła” kilka grobów – wokół mogił zamontowała gustowne płotki, które sama wcześniej przygotowała oraz posadziła kwiaty i krzewy. W przyszłości planują zająć się również innymi zaniedbanymi grobami w kwaterze zapomnianych zmarłych.

„Życie osób bezdomnych nie należy do łatwych. Ubóstwo, smutek, cierpienie, prześladowanie, o których mowa w Kazaniu na Górze, to również ich doświadczenie. A skoro tak, to Królestwo Niebieskie jest także dla nich. Mamy nadzieję, że w Niebie czeka ich wszystko to, czego nie znaleźli na ziemi: miłość, radość i pokój duszy” – mówi Małgorzata Kokot.