Białystok: arcybiskup nominat Tadeusz Wojda z wizytą w Białymstoku

Z dwudniową wizytą do stolicy archidiecezji i metropolii białostockiej przybył jej nowy pasterz abp Nominat Tadeusz Wojda. Jest to pierwsza wizyta Księdza Arcybiskupa w Białymstoku i na Podlasiu. Arcybiskup spotka się z najbliższymi współpracownikami i zapozna się z życiem Kościoła białostockiego. Ingres abp. Tadeusza Wojdy do białostockiej archikatedry i święcenia biskupie odbędą się 10 czerwca.

W godzinach porannych abp Nominat odprawił Mszę św. w domu biskupów białostockich.

Ważnym punktem dnia było spotkanie z Kolegium Konsultorów w Kurii Metropolitalnej Białostockiej, podczas którego nowo mianowany Arcybiskup przedstawił dekret Ojca Świętego nominujący go na urząd metropolity białostockiego. Oznacza to, że po przyjęciu sakry biskupiej automatycznie obejmie powierzony mu urząd i rozpocznie posługę pasterską w archidiecezji.

Następnie abp Wojda spotkał się z pracownikami Kurii. W imieniu wszystkich zgromadzonych powitał go bp Henryk Ciereszko, który wyraził radość spotkania z nowym Pasterzem archidiecezji. Podkreślił, że „diecezja, choć niewielka, ma kapłanów i wiernych o wielkim sercu, ma również swoich wielkich patronów – bł. ks. Michała Sopoćkę, bł. Bolesławę Lament i bł. ks. Jerzego Popiełuszkę”.

„Słyszałem, że choć to mała diecezja, ale o wielkim sercu. Z niej wyszło wielu błogosławionych, to oni stanowią o tym, że to serce jest wielkie, i o tym, ze to serce jest mocne wiarą i mam nadzieję, że to serce będzie jeszcze bardziej wzrastać w tym duchu” – mówił abp Nominat.

„Oczywiście, wielu rzeczy będę musiał się nauczyć. Nikt nie staje się od razu biskupem, tej posługi będę się musiał nauczyć, ale mając tak wielu dobrych współpracowników , z wieloletnim doświadczeniem, na pewno będzie mi łatwiej” – dodał.

„W pewnym sensie jest to moja nowa ziemia, moja nowa ojczyzna, moja «ziemia obiecana», do której przychodzę. Bardzo cieszę się, że tu będę mógł pełnić to zadanie, które papież Franciszek mi powierzył. Trochę żal zostawiać Rzym i Watykan, bo jestem tam i pracuję od 33 lat, ale skoro papież Franciszek widzi mnie tutaj, w tej roli, to wszystko inne staje się drugorzędne” – mówił, prosząc jednocześnie o modlitwę i duchowe wsparcie, na których „powinna opierać się i jak dotąd opierała się cała jego dotychczasowa posługa kapłańska”.

Abp Wojda uczestniczył w spotkaniu z bp. Henrykiem, kanclerzem Kurii oraz dyrektorami wydziałów kurialnych, aby omówić sprawy organizacyjne związane z ingresem. Udał się również na prywatną modlitwę do archikatedry, a także spotkał się z pracownikami Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego Archidiecezji Białostockiej oraz serwisu ArchiBial.pl.

Wieczorem abp Wojda spotka się z alumnami i profesorami Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, z którymi zje wspólna kolację.

W dniu jutrzejszym złoży wizytę abp. Seniorowi Stanisławowi Szymeckiemu oraz odwiedzi księży emerytów. Zaplanowane jest również spotkanie z Prezydentem Miasta Tadeuszem Truskolaskim.

Sakry biskupiej udzieli prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Krzewienia Wiary kard. Fernando Filoni.

Arcybiskup Nominat Tadeusz Wojda, pallotyn, ma 60 lat. Od 1990 r. pracował w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary i w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Przez ostatnie pięć lat był podsekretarzem tej kongregacji. Dzięki swej pracy w Watykanie ma doświadczenie Kościoła nie tylko w Europie, ale także w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Współpracował z trzema papieżami: Janem Pawłem II, Benedyktem XVI i Franciszkiem. Jak sam podkreśla, oprócz obowiązków urzędowych zawsze starał się być duszpasterzem. Stąd m.in. jego zaangażowanie w Centrum Edukacji Fizycznej dla Niepełnosprawnych Włoskiego Czerwonego Krzyża.

Ks. Tadeusz Wojda zastąpi abp. Edwarda Ozorowskiego, który posługiwał jako arcybiskup metropolita białostocki od 16 listopada 2006 roku.

Ks. Tadeusz Wojda SAC urodził się 29 stycznia 1957 r. w Kowali na Kielecczyźnie w rodzinie wielodzietnej jako czwarte dziecko Władysława i Anieli z domu Pietrzyk.

W latach 1964-1972 uczęszczał do szkoła podstawowej w Kowali, a w latach 1972-1976 do liceum ogólnokształcącego, które ukończył egzaminem dojrzałości.

W 1976 r. wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotynów). W latach 1977-1983 odbył studia z filozofii i teologii w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie k. Warszawy, a jednocześnie w latach 1980-1983 studia z teologii fundamentalnej na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, ukończone tytułem magistra.

W 1982 r. przyjął święcenia diakonatu w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego, a 8 maja 1983 r. święcenia kapłańskie w tymże zgromadzeniu. Po święceniach przez kilka miesięcy pracował jako wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Warszawie, a następnie był współpracownikiem pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego w Ząbkach.

W maju 1984 r. decyzją Rady Prowincjalnej, został skierowany na studia misjologii do Rzymu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, które ukończył doktoratem z misjologii w 1989 r. Obronił pracę doktorską nt. „Nurty teologii misji z Münster i Louvain”. Nostryfikowano ją na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 2001 roku.

Od 2 stycznia 1990 r. ks. Tadeusz Wojda rozpoczął pracę w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary i w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

Od 12 grudnia 2007 r. pełnił funkcję kierownika biura w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

24 lipca 2012 r. został mianowany przez papieża podsekretarzem w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

Ponadto od 1991 r. ks. Wojda jest kapelanem Wspólnoty Sióstr Boromeuszek w Rzymie, a od 1996 r. kapelanem Centrum Edukacji fizycznej dla niepełnosprawnych Czerwonego Krzyża Włoskiego.

Jest też autorem licznych artykułów i rozpraw naukowych z zakresu misjologii.