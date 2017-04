Białystok: ekumeniczne poświęcenie pokarmów na rynku Kościuszki

W Wielką Sobotę w południe abp Edward Ozorowski i prawosławny abp Jakub poświęcili na placu przed ratuszem przyniesione przez mieszkańców Białegostoku pokarmy na stół wielkanocny oraz przekazali wraz z prezydentem miasta wszystkim zebranym życzenia paschalne.

Spotkanie rozpoczęła modlitwa Anioł Pański, którą poprowadził o. Edward Konkol SVD. Następnie życzenia zgromadzonym złożył prezydent miasta Tadeusz Truskolaski.

Przed poświęceniem pokarmów abp Ozorowski podkreślił, że obchodzone w tym roku w tym samym czasie Święta Wielkanocne sprawiają, „że radość nasza jest większa, zespolona, bo kumuluje serca tych wszystkich, którzy uwierzyli Jezusowi Chrystusowi. Przez swoje zmartwychwstanie otworzył On dla wszystkich bramy nieba i zaprosił nas do podążania Jego drogą”.

Życzył wszystkim, zwłaszcza ubogim i cierpiącym, aby niosąc krzyż swojego życia pamiętali, że taką drogę przeszedł przed nimi Jezus Chrystus, a w chwilach wątpliwości i trudności, aby przez łzy widzieli radość zmartwychwstania.

„Niech spożywanie poświęconych wielkanocnych pokarmów będzie znakiem, że pośród nas jest Pan Bóg, a miłość, którą nam okazał niech będzie zachętą, abyśmy się wzajemnie miłowali” – dodał.

Prawosławny abp Jakub zauważył, że Święta Wielkanocne są okazją do weselenia się i radości. „Radujemy się duchowo, a weselimy się cieleśnie, gdy spożywamy szczególne pokarmy. Te święta przenoszą nas do momentu, kiedy Jezus powstał z martwych, a jeśli On powstał z martwych, to jest zmartwychwstanie. I to daje nam nadzieje i radość, bowiem każdy z nas dostąpi kiedyś zmartwychwstania i życia wiecznego. Cóż może być radośniejszego od nadziei zmartwychwstania?” – pytał.

Życzył zgromadzonym, aby ich serca dotknęła radość i aby ta radość paschalna towarzyszyła im przez wszystkie dni życia.

Wielkanocne kosze z pokarmami dla najuboższych mieszkańców miasta przygotowały przy wsparciu Urzędu Miasta Białegostoku Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga”, białostocka Caritas oraz prawosławna Eleos.

Ekumeniczne święcenie pokarmów w tym samym czasie odbyło się również na nowych trybunach Stadionu Miejskiego w Białymstoku. Wzięły w niej udział władze Jagiellonii Białystok, piłkarze, działacze oraz kibice. Pokarmy poświęcili kapelani białostockiego klubu – ks. kan. Andrzej Dębski i prawosławny duchowny ks. Andrzej Popławski.