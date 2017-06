Białystok: Młodzi pielgrzymi wyruszyli do Różanegostoku

Blisko 400 młodych pątników już po raz 37. wyruszyło na trzydniową pieszą pielgrzymkę z Białegostoku do Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki w Różanymstoku. Tradycyjnie jest ona dziękczynieniem za zakończony rok szkolny i akademicki. W tym roku przebiega ona pod hasłem przeżywanego roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście”.

Mszy św. na rozpoczęcie pielgrzymki przewodniczył ks. Dariusz Matuszyński SDB, dyrektor salezjańskiego liceum i gimnazjum w Sokołowie Podlaskim, koncelebrowali kapłani przewodnicy grup pielgrzymkowych. Homilię wygłosił ks. Wojciech Kapica.

Powodów i intencji pielgrzymowania jest bardzo wiele, rodzinnych i osobistych. Kilkuletnia Julka idzie już drugi raz, spodobało się jej pielgrzymowanie, bo „można iść, modlić się i poznawać różne kościoły, a jak nogi bolą, to trzeba dużo śpiewać”. Mama z dziewięcioletnią Anastazją idzie podziękować Bogu za miniony rok szkolny i prosić o opiekę na dalszy czas, na trud wychowania. Anastazja, która idzie już po raz czwarty, w tym roku chce szczególnie prosić o nawrócenie taty.

Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa „Idźcie i głoście”. „Jako pielgrzymi będziemy się starać odpowiedzieć na to wezwanie: z jednej stronie chcemy iść i głosić Ewangelię wobec siebie na trasie, ale też chcemy głosić Ewangelię tym wszystkim, których spotkamy na swojej drodze, mieszkańcom miasteczek, przez które będziemy przechodzić i gospodarzom, którzy będą nas przyjmować. A przyjmują nas zawsze życzliwie i hojnie, z wielkim otwartym sercem i otwartymi ramionami. Otwierają nam swoje domy i serca” – mówi ks. Kamil Ciulkin, kierownik pielgrzymki.

Dzień na pielgrzymim szlaku wypełniają Msza św., modlitwa, konferencje, które w tym roku będzie głosił ks. Wojciech Kapica z parafii pw. Chrystusa Króla. Pątnicy modlą się śpiewem, mogą skorzystać z sakramentu pokuty, a czas przeznaczony na postoje służy nie tylko odpoczynkowi, ale także integracji.

Pielgrzymkę do Różanegostoku wyróżnia to, że odbywa się ona na zakończenie roku szkolnego i akademickiego. „Jest to dobry sposób, aby podziękować Matce Bożej za ten miniony rok i prosić o dobre przeżycie wakacji. Jest to pielgrzymka «młoda sercem», bo są to ludzie młodzi – uczniowie, studenci, aczkolwiek pielgrzymują też całe rodziny. Małżonkowie kiedyś pielgrzymowali osobno, albo poznali się na pielgrzymce… Są to bardzo różne i ciekawe historie” – podkreśla ks. Ciulkin.

„Obserwując kolejne pielgrzymkowe lata wiem, ze jedyne, co jest w stanie skłonić młodego człowieka do wyruszenia w drogę to motyw religijny. Nie jest to jedynie dłuższy rodzaj spaceru, ale są to rekolekcje w drodze. To jest jedyne, czym możemy zachęcić młodego człowieka – po prostu zarazić go Bogiem, a jak ktoś już zarazi się Bogiem, to zarazi się również wspólnotą” – dodaje.

W tym roku pielgrzymka ma dwie odsłony. W dniach 17-18 czerwca po raz pierwszy do Różanegostoku wyruszyła pielgrzymka rowerowa. „W ubiegłym roku siedzieliśmy przy kolacji z Księdzem Arcybiskupem i z moim ks. proboszczem przy kolacji i tam zrodził się pomysł pielgrzymki rowerowej, uważam bardzo trafny, gdyż odzew był bardzo duży. Pielgrzymowało ponad sto osób i już są plany na następny rok” – dodaje ks. przewodnik.

Jutro wieczorem na trasie, w parafii Majewo, z pielgrzymami spotka się abp Tadeusz Wojda. W Różanymstoku spodziewanych ponad 2 tys. młodych. Uroczyste wejście do Sanktuarium grup z całej archidiecezji przewidziane jest w niedzielę, 25 czerwca od godz. 13.30. Eucharystii dla pątników o godz. 17.00 przewodniczył będzie abp Edward Ozorowski. Poprzedzi ją koncert uwielbienia scholi Winnica z parafii katedralnej w Białymstoku.

Pielgrzymka do Różanegostoku jest najstarszą i jedyną młodzieżową pielgrzymką archidiecezji białostockiej. Idą w niej głównie dzieci gimnazjaliści i licealiści. Ponad 70-kilometrowy pątniczy szlak prowadzi przez mniejsze, lokalne sanktuaria – Świętą Wodę (Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej), Czarną Białostocką (Sanktuarium Świętej Rodziny) oraz Majewo (Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej). To m.in. w tych miejscach do białostockiej grupy dołączą pielgrzymki z parafii leżących poza Białymstokiem.