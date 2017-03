Białystok: Modlitwa z okazji imienin metropolity białostockiego

Abp Edward Ozorowski podczas Mszy św. w białostockiej archikatedrze w dniu swoich imienin dziękował kapłanom i wiernym za wspólne świętowanie liturgicznego wspomnienia św. Edwarda Męczennika. Eucharystię, której przewodniczył solenizant koncelebrował abp Senior Stanisław Szymecki, bp. Henryk Ciereszko oraz kilkudziesięciu kapłanów.

W homilii ks. prał. Andrzej Proniewski, rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku przywołał postać patrona dzisiejszego Solenizanta, jakim był 16-letni król Anglii.

Kaznodzieja przypomniał, że 38 lat temu metropolita białostocki Edward Ozorowski został powołany do posługi biskupiej. „Był wówczas najmłodszym biskupem w Episkopacie Polski. Służbę Bogu, bliźniemu i Kościołowi zawarł w biskupim zawołaniu «W tym, który umacnia» (Flp 4, 13)” – mówił.

Wyjaśniał, że to motto stało się drogowskazem do świętości abp. Edwarda. „Wypełnia on swoje obowiązki wierny codziennie swemu powołaniu. Zna swój lud, wszystkie parafie w diecezji, zna nas wszystkich i my go znamy. Jest z ludu tej ziemi. Podobnie jak patron został powołany do rządzenia, wprawdzie nie krajem, ale kościołem diecezjalnym, dla którego jest także pasterzem i ojcem” – zaznaczał.

Ks. Proniewski podkreślał, że arcybiskup metropolita realizuje powierzoną mu przez Chrystusa troskę o zbawienie drugich, o prawdę, miłość i świętość całego Ludu Bożego i o duchową jedność Kościoła diecezjalnego.

Kaznodzieja wyjaśniał, że biskup jest także „ojcem diecezji” – jako ojciec modli się za swój lud „nie tylko dlatego, że tak wypada, ale modli się, bo kocha każdego wiernego”. „Patrzy oczami kochającego ojca i modli się sercem kochającego ojca. Wzrusza go każda tragedia, raduje każde nowe życie, smuci odejście, martwią ci, którzy odchodzą od Boga i Kościoła. Więc się modli, by nie utracić nikogo z tych, których dał mu Dobry Ojciec” – mówił.

Abp Edward Ozorowski jest pierwszym biskupem, którego mianował na początku swego pontyfikatu Jan Paweł II. Został prekonizowany 31 stycznia 1979 r., a sakrę biskupią przyjął 29 kwietnia tegoż roku. Przez dwadzieścia siedem lat posługę pasterską sprawował jako biskup pomocniczy. Jest profesorem zwyczajnym historii teologii i dogmatyki. Przez wiele lat był rektorem Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.

21 października 2006 r. papież Benedykt XVI mianował go arcybiskupem metropolitą białostockim. Uroczysty ingres do katedry odbył 16 listopada 2006 r. W Episkopacie Polskim jest członkiem Zespołu ds. Sanktuariów, Rady Naukowej. Jest ponadto członkiem Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Towarzystwa Mariologicznego oraz International Biographical Centre i American Biographical Institute.

1 maja 2016 r. zgodnie z wymogami Kodeksu Prawa Kanonicznego złożył rezygnację na ręce papieża Franciszka, który polecił dalsze kierowanie archidiecezją do nominacji nowego metropolity białostockiego.