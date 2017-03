Bielsko-Biała: Duchowa Adopcja – wielkopostny uczynek miłosierdzia

Czas Wielkiego Postu jest dobrą okazją do podjęcia Duchowej Adopcji, polegającej na modlitewnym towarzyszenia dziecku poczętemu w łonie matki – przekonuje proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej Komorowicach ks. Tadeusz Nowok, który w Środę Popielcową zachęcał do modlitwy wstawienniczej za poczęte dziecko. W komorowickiej wspólnocie parafialnej i działającym przy niej radiu diecezjalnym „Anioł Beskidów” od ponad 20 lat propagowane jest dzieło ratowania życia dziecka za pomocą modlitwy wstawienniczej.

Ks. Nowok przyznał, że rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do podjęcia wyzwania Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, polegającej na codziennym odmawianiu przez 9 miesięcy, począwszy od 25 marca, święta Zwiastowania Pańskiego, jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.

„Zupełnie bez żartów powiem: miałem sen. Śniło się, że w Środę Popielcową kazanie o duchowej adopcji powie ks. Jacek, i zaczniemy promować duchową adopcję przez cały Wielki Post, jako formę wyrzeczenia czy dobrego uczynku. Przecież w ten sposób możemy ratować konkretne ludzkie życie! To jest współpraca człowieka, który się modli i składa duchowe ofiary, i Boga, który robi resztę. To przejaw dobrej troski o życie i jednocześnie forma przeżywania tego czasu wielkopostnego” – zaznaczył, wyrażając nadzieję, że coraz więcej parafian przyłączy się w tym roku do modlitwy za poczęte dziecko.

„Co roku jest takich ludzi coraz więcej. Bo ta modlitwa także przemienia ich wewnętrznie” – dodał kapłan, zwracając uwagę na bezinteresowność tej modlitwy. „Osoba, która się jej podejmuje, nie pozna za życia ani objętego modlitwą dziecka, ani jego rodziców” – dodał.

Do podjęcia dzieła duchowej adopcji zachęcał podczas Mszy św. w Wielką Środę dyrektor diecezjalnego radia ks. Jacek Pędziwiatr. Zauważył, że dzięki włączeniu się w taką modlitwę, sami możemy dużo zyskać, znajdując uznanie w oczach Boga. Przypomniał też znaną w tradycji żydowskiej sentencję: „Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat”.

„Jakby to fajnie było kiedyś usłyszeć od Pana Boga, że tak przypadkowo, mimochodem, czasami z bólem, przysypiając podczas modlitwy, udało nam się uratować jednego człowieka. Może to będzie ktoś zwykły, szary człowiek. Dla takiej pochwały, którą możemy na Sądzie Ostatecznym usłyszeć, warto to wyzwanie podjąć. Przecież to tak niewiele kosztuje: mała wypełniona deklaracja, dziesiątek różańca i krótka modlitwa przez 9 miesięcy. A możemy uratować cały świat” – dodał.

Do dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego można będzie przystąpić w bardzo wielu kościołach 25 marca, w święto Zwiastowania Pańskiego, będące również Dniem Świętości Życia. Odbywają się wtedy uroczyste liturgie połączone ze złożeniem deklaracji przyjęcia dziecka w akcie duchowej adopcji.

Według danych Ośrodka Duchowej Adopcji, co roku około tysiąca osób z różnych parafii podejmuje uroczyste zobowiązanie duchowej adopcji. Większość ludzi składa osobiste, prywatne przyrzeczenia.

Duchowa Adopcja to owoc objawień w Fatimie i stanowi odpowiedź na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce.

Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele ojców paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenił się na cały kraj i poza jego granice.