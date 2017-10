Bielsko-Biała: ekumeniczna modlitwa zainaugurowała „Pola Nadziei”

Modlitwa ekumeniczna i zasadzenie cebulek żonkili zainaugurowały 16 października w Bielsku-Białej 14. edycję programu „Pola Nadziei”, popularyzującego ideę opieki hospicyjnej. Podczas liturgii słowa bp Piotr Greger, który przewodniczył nabożeństwu zwrócił uwagę, że znakiem czasów jest dziś działalność hospicyjna.

Początek akcji nastąpił w momencie, gdy od ponad roku funkcjonuje pierwsze na Podbeskidziu stacjonarne hospicjum im. św. Jana Pawła II. W czasie inauguracji delegacje z kilkudziesięciu szkół z Bielska-Białej, powiatów bielskiego i żywieckiego otrzymały cebulki żonkili, a zaproszeni goście zasadzili kwiaty przed hospicjum. Żonkile są symbolem nadziei i walki z cierpieniem.

Podczas ekumenicznego nabożeństwa w kościele NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej bp Piotr Greger przypomniał, że jednym ze znaków czasów jest dziś działalność hospicyjna. Zauważył, że ostatnie statystyki pokazują, iż głównym powodem śmierci staje się choroba nowotworowa, a nie problemy kardiologiczne czy krążeniowe, jak było dotychczas.

„Hospicjum to konkretny wyraz troski o życie i świadectwo jego obrony w chwilach doświadczenia choroby. To jest nasz – jako uczniów Chrystusa będącego Panem życia – fundamentalny obowiązek. Troska o życie jest ważna na każdym etapie ludzkiego istnienia, począwszy od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Towarzyszenie ludziom w jesieni życia oraz w czasie przeżywania choroby uznawanej z medycznego punktu widzenia za nieuleczalną, stanowi przygotowanie do kluczowego momentu przejścia do innego wymiaru istnienia” – stwierdził.

Zaapelował też o czytelne świadectwo w tej sprawie. „Tu nie ma miejsca na jakiekolwiek kompromisy, ale konieczne jest wyraziste i odważne świadectwo, które przybiera postać sprzeciwu wobec wszelkich niecnych zamachów na życie człowieka”- wezwał.

Wspólnie z biskupem pomocniczym diecezji bielsko-żywieckiej modlili się inni kapłani. Obecny był bp senior diecezji cieszyńskiej Kościoła luterańskiego Paweł Anweiler, przedstawiciele rządu, Sejmu i Senatu RP, reprezentanci władz miasta, starostwa oraz różnych organizacji i instytucji.

Sekretarz stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Stanisław Szwed wspominając 39. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły następcą św. Piotra, przypomniał, że „Pola Nadziei” w Bielsku-Białej kojarzą się nieodmiennie z Hospicjum św. Jana Pawła II. „Zazwyczaj nasze środki były przeznaczane na budowę tej placówki. Tym razem jest inaczej, bo hospicjum już działa. Potrzebne jest wsparcie jego funkcjonowania. Miejmy nadzieję, że trudno już było, a teraz będzie tylko łatwiej. Udało się trochę rzeczy poprawić, załatwić, ale wasza pomoc zawsze będzie potrzebna” – dodał.

Grażyna Chorąży, prezes Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego, poinformowała, że w tym roku do programu Pola Nadziei przystąpiło 59 szkół, w tym 34 z Bielska-Białej, 8 z gminy Jasienica, po dwie placówki z gmin Skoczów, Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jaworze, Wilamowice i po jednej szkole z Buczkowic, Kóz, Porąbki i Żywca.

Podczas uroczystości każda ze szkolnych delegacji otrzymała cebulki żonkili. Obok hospicjum cebulki kwiatów zasadzili zaproszeni goście.

Udział szkół w programie „Pola Nadziei” polega na organizowaniu imprez i podejmowaniu innych działań, których celem jest zbiórka pieniędzy na hospicjum. Są to m.in. kiermasze ozdób świątecznych i drobnego rękodzieła, sprzedaż domowych wypieków, przedstawienia, koncerty, konkursy artystyczne, zbiórki w sklepach i przed kościołami, licytacje.

W ciągu roku działalności bielskie hospicjum przyjęło 151 pacjentów, 92 z nich zmarło, a siedmiu zostało wypisanych. Pacjenci przyjmowani są do hospicjum bez względu na wyznanie.

7620 zł – to koszt miesięcznego utrzymania jednego pacjenta, a 215 tys. zł wynosi miesięczny koszt utrzymania Hospicjum przy pełnej obsadzie, wynoszącej 28 pacjentów. 60 proc. ponoszonych kosztów pokrywa kontrakt z NFZ.

Budowę bielskiego hospicjum zainicjowało Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne przy bielskiej parafii księży salwatorianów. Przedsięwzięcie jest przykładem dobrej współpracy pomiędzy Kościołami katolickim a ewangelickim.