Bielsko-Biała: jubileusz ćwierćwiecza diecezji bielsko-żywieckiej

Uroczysta liturgia w bielskiej katedrze oraz koncert chóru złożą się 25 marca na obchody 25. rocznicy powstania diecezji bielsko-żywieckiej. Bp Roman Pindel, ordynariusz bielsko-żywiecki, będzie przewodniczył Eucharystii z okazji ćwierćwiecza jubileuszu diecezji.

Po liturgii, w bielskiej katedrze odbędzie się koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej i Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej.

Najważniejszym wydarzeniem w dwudziestopięcioletniej historii diecezji była wizyta papieska Jana Pawła II, który 22 maja 1995 roku odwiedził Skoczów, Bielsko-Białą i Żywiec – w trakcie swojej pielgrzymki do Czech, gdzie 21 maja kanonizował św. Jana Sarkandra. Rok później, w dniach od 18 do 23 maja, do Rzymu przybyło ok. 3 tys. pielgrzymów z diecezji, odpowiadając na zaproszenie, które Ojciec Święty w czasie swojej pielgrzymki skierował do wiernych zgromadzonych na żywieckim rynku.

28 maja 2006 roku papież Benedykt XVI odwiedził były niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau, znajdujący się na terenie diecezji bielsko-żywieckiej. 29 lipca 2016 roku Miejsce Pamięci w Oświęcimiu nawiedził papież Franciszek, goszczący w Polsce podczas Światowych Dni Młodzieży. Ta ostania wizyta papieska w tym miejscu przebiegała niemal w zupełnym milczeniu.

Inne ważne wydarzenia z historii diecezji to koronacja figury Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie 26 września 1993 roku; kanonizacja pochodzącego z Cieszyna św. Melchiora Grodzieckiego, dokonana przez Ojca Świętego 2 lipca 1995 roku w Koszycach oraz nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej – od 25 listopada do 2 grudnia 1995 roku. Kościół bielsko-żywiecki wspomina też szczególnie 26 czerwca 2001 r., dzień, gdy we Lwowie odbyła się beatyfikacja abp. Józefa Bilczewskiego, rodaka z Wilamowic. Jego kanonizacja odbyła się 23 października 2005 r.

W czasie od 19 września 2015 do 19 czerwca 2016 diecezję nawiedziły Znaki Miłosierdzia – kopia obrazu łagiewnickiego oraz relikwie św. s. Faustyny i św. Jana Pawła II. Odwiedziły one wszystkie kościoły parafialne, świątynie filialne i kaplice, klauzurowe i czynne zgromadzenia zakonne. Wielu księży jako konkretne owoce tego nawiedzenia wskazuje na widoczne ożywienie życia religijnego w parafiach i uczynki miłosierdzia, wyrażające się m.in. konkretnym wsparciem ludzi potrzebujących.

Także 28. Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny, który odbył się sierpniu 1995 roku w Cieszynie, był jednym z najważniejszych wydarzeń w 25-letniej historii diecezji bielsko-żywieckiej. Pokłosiem tego spotkania były i nadal są liczne inicjatywy ekumeniczne oraz bardzo dobra współpraca między biskupem katolickim i ewangelickim na terenie Śląska Cieszyńskiego.

Diecezja dziś liczy 210 parafii, zorganizowane w 23 dekanaty. W ciągu 25 lat istnienia biskupi konsekrowali na tym terenie około stu świątyń. W tym czasie wzniesiono budynki Kurii diecezjalnej, Instytutu Teologicznego i Domu Księży Emerytów. Ponad połowa z wszystkich 778 księży posługujących obecnie na terenie diecezji, to kapłani, którzy przyjęli święcenia już po utworzeniu bielsko-żywieckiego Kościoła lokalnego. W historii diecezji 18 jej księży podjęło pracę misyjną. Obecnie na misjach przebywa 8 księży i 3 osoby świeckie z terenu diecezji.

Wśród pierwszych dzieł, które powstały z chwilą ustanowienia diecezji było powołanie do życia diecezjalnej Caritas i Instytutu Teologicznego. Początki diecezji to również powołanie diecezjalnej rozgłośni –„Anioł Beskidów”.

Od dwóch lat Caritas diecezji bielsko-żywieckiej wręcza osobom zaangażowanym w dzieła charytatywne nagrody „Dzban św. Jana Kantego”. Od czterech lat z sanktuarium w Hałcnowie wyrusza diecezjalna piesza pielgrzymka do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach – jedyne takie przedsięwzięcie w Polsce. Powstał także Fundusz Obrony Życia i Diecezjalny Dom Matki i Dziecka, gdzie znajduje się „Okno życia”.

Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae Populus z dnia 25 marca 1992 roku – z wydzielonego terenu archidiecezji krakowskiej i diecezji katowickiej – utworzył diecezję bielsko-żywiecką. Równocześnie papież mianował biskupa ordynariusza nowo powstałej diecezji – księdza prałata Tadeusza Rakoczego. Biskupem pomocniczym papież mianował biskupa Janusza Zimniaka. Po przejściu hierarchy na emeryturę posługę tę pełni bp Piotr Greger, mianowany 22 października 2011 roku przez papieża Benedykta XVI. Jego święcenia biskupie odbyły się w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej – 27 listopada 2011 roku.

W dniu 16 listopada 2013 roku papież Franciszek przyjął rezygnację biskupa bielsko-żywieckiego Tadeusza Rakoczego, mianując nowym ordynariuszem ks. prof. dr. hab. Romana Pindla, wówczas rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.

6 stycznia 2014 roku w bielskiej katedrze odbyły się uroczystości przyjęcia sakry biskupiej i ingresu nowego ordynariusza diecezji. Duchownemu sakry udzielił metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz. Współkonsekratorami byli nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore i administrator apostolski diecezji bielsko-żywieckiej bp Tadeusz Rakoczy. 7 stycznia w kaplicy Kurii w Bielsku-Białej bp Pindel kanonicznie objął rządy w diecezji.

Patronami diecezji są: św. Maksymilian Maria Kolbe, św. Jan Kanty i św. Jan Sarkander.

Na terenie diecezji, obejmującym powierzchnię ok. 3 tys. km kw., mieszka ok. 800 tys. mieszkańców, w tym prawie 90 proc. katolików oraz ok. 80 tys. osób innego wyznania.