Bielsko-Biała: jubileusz ruchów charyzmatycznych zainaugurował Tydzień z Ewangelią

Przedstawiciele 31 wspólnot charyzmatycznych i ewangelizacyjnych dziękowali razem 23 września w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej za 25 lat posługi w diecezji bielsko-żywieckiej i prosili Ducha Świętego, by poprowadził ich na dalszej drodze radosnego głoszenia Dobrej Nowiny. Jubileusz ruchów charyzmatycznych pod przewodnictwem bp. Romana Pindla rozpoczął 16. Tydzień z Ewangelią, który w tym roku odbywa się pod hasłem „Idź na całość”.

Koordynator Odnowy w Duchu Świętym diecezji bielsko-żywieckiej, ks. Roman Berke witając na spotkaniu poszczególne wspólnoty, przypomniał, że jubileusz ćwierćwiecza ich działalności na terenie diecezji wpisany jest w półwiecze doświadczenia charyzmatycznego w Kościele katolickim.

„Z tego powodu chcemy Bogu dziękować za to, że mogliśmy i możemy w taki sposób doświadczać mocy Ducha Świętego; że możemy odkrywać żywego Boga, który wzywa nas do tego, co otrzymujemy; abyśmy ewangelizowali i żebyśmy mieli serca zapalone” – zaznaczył duchowny.

Bp Pindel, który w przeszłości był wieloletnim koordynatorem Odnowy w Duchu Świętym archidiecezji krakowskiej, zwrócił uwagę na to, że zgromadzenie wspólnot świadomie wyznających Jezusa Chrystusa jako Pana, ma także wymiar świadectwa jedności oraz jest okazją do wyrażenia Bogu wdzięczności i uwielbienia Go.

Nawiązując do słów św. Pawła z 1. Listu do Koryntian o charyzmatach Ducha Świętego (1 Kor 12), biskup zauważył, że słowa Apostoła przypominają nam, że kiedyś przy pomocy Ducha Świętego wypowiedzieliśmy fundamentalne słowa: „Jezus jest Panem i Zbawicielem”.

„Jesteśmy tutaj dlatego, że przyjęliśmy ten dar i nadal trwamy w obdarowaniu. Jesteśmy świadkami łaski działania w nas Ducha Świętego, która się rozlewa na tych, którzy dzięki naszej posłudze uwierzyli, trwają w wierze albo zostali przemienieni przez modlitwę wstawienniczą, przez modlitwę o uzdrowienie. Jesteśmy świadomi życia Ducha Świętego w nas. Jesteśmy za nie wdzięczni ” – podkreślił biskup i dodał, że członkowie wspólnot w różny sposób przykładają „rękę, serce i umysł do budowania Kościoła”.

„Jesteśmy przekonani, iż to Chrystus nas powołał i Duch Święty nieustannie każdego z nas prowadzi do jedności” – dodał. Wskazał jednocześnie na inspirującą moc Pawłowej sentencji o tym, że Kościół jest jednym nadprzyrodzonym Ciałem Chrystusa, mającym liczne członki, które stanowią jedno Ciało. „To zdanie w naszych czasach nabrało nowego zrozumienia, bardzo dosłownego, niemal fundamentalistycznego” – zauważył kaznodzieja.

Zdaniem biskupa, w tych Kościołach na świecie, które obumierają, zabrakło jakichś istotnych darów Ducha Świętego. „Albo też jakieś dary są niedostatecznie doceniane. W efekcie Kościół jest tak podzielony, że stanowi bardziej znak zgorszenia niż zbawienia” – wyjaśnił. Zachęcił, by przejąć się wiarą w to, że Kościół jest przepełniony samą osobą Ducha Świętego i Jego darami. Przestrzegł zarazem przed takim posługiwaniem darami Ducha, które rozbija wspólnotę i „osłabia jedność Ciała Chrystusa”.

„Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra” – cytował biskup św. Pawła, pokazując zasadę wielkiej różnorodności działania i obdarowywania przez Ducha Świętego. „Cokolwiek Duch daje jakiemukolwiek człowiekowi z nas, to dla wspólnego dobra, dla zbudowania kogoś innego, dla doprowadzenia do wiary, dla umocnienia, dla modlitwy za niego. Po to są dary. Jeśli tak jest, to znakiem tego jest budowanie, to miłość wzajemna, przezwyciężanie naszych uprzedzeń i podziałów” – dodał ordynariusz.

Przed Eucharystią wspólnoty zebrały się na modlitwie uwielbieniowej. Podczas modlitwy przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie ks. Berke wezwał, by otworzyć się na moc Ducha Świętego, która jest w stanie owocnie pomóc w dziele ewangelizacji.

Specjalną konferencję wygłosił wcześniej ks. Przemysław Sawa, kierujący Szkołą Ewangelizacji Cyryl i Metody (SECiM) w Bielsku-Białej. Misjonarz Miłosierdzia przestrzegł, by świętując kolejne jubileusze związane z doświadczeniem charyzmatycznym w Kościele, nie zamykać się we wspomnieniach, stając się tym samym „ludźmi z antykwariatu”.

„Dlaczego? Bo Pan nasz, Jezus zmartwychwstały, mówi dziś do ciebie, do mnie, do naszych wspólnot: idźcie i czyńcie uczniów. Nie -‘nauczajcie i niech zrobią z tym, co chcą’ – ale mamy iść i jednocześnie czynić uczniów” – podkreślił ewangelizator.

Ks. Sawa zaznaczył, że wezwanie Kościoła do nowej ewangelizacji nie polega na nowych formach, ale chodzi o to, by idąc i głosząc w jedności, przyjmować głos Pana. „Ta nowa ewangelizacja to nie jest forma. To jest to, co papież Franciszek mówi o nawróceniu pastoralnym, czyli o nawróceniu duszpasterskim, czyli nawróceniu moim – jako księdza, twoim – jako chrześcijanina i ewangelizatora. To jest nawrócenie naszych wspólnot, zakonów, nawrócenie parafii. Dlaczego? Bo Jezus mówi: idźcie i czyńcie uczniów. Innymi słowy: pozyskujcie ludzi dla Ewangelii ze wszystkich grup społecznych!” – zaapelował, zachęcając, by podczas ewangelizacji pozbyć się rutyny i szukać ludzi poza przestrzenią kościoła. „Ewangelizacja to dzielenie się żywym Bogiem” – sprecyzował.

Tydzień z Ewangelią (TzE) to największa na terenie diecezji bielsko-żywieckiej inicjatywa ewangelizacyjna. Organizowane są modlitwy, akcje ewangelizacyjne, warsztaty uwielbienia, spotkania ze świadkami wiary, koncerty i projekcje filmowe.

Hasło 16. Tygodnia z Ewangelią nawiązuje do wezwania roku duszpasterskiego, jaki przeżywa Kościół w Polsce: „Idźcie i głoście”.

Zaplanowano niedzielę ewangelizacyjną w kilku bielskich parafiach oraz w Wiślicy koło Skoczowa. Homilie ewangelizacyjne, połączone ze świadectwami, przygotowali członkowie wspólnot działających na terenie stolicy Podbeskidzia. Wspólnoty te poprowadzą spotkania, wieczory uwielbienia i modlitwy o uzdrowienie. Ewangelizatorzy zachęcą do uczestnictwa w warsztatach, rekolekcjach, seminariach odnowy wiary.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano na 27 września koncert ewangelizacyjny w bielskim klubie „Rude Boy”, ewangelizację w szkole i na ulicy.

Ważnym momentem tegorocznego Tygodnia z Ewangelią będą warsztaty uwielbienia prowadzone w dniach 6-8 października w Domu Kultury w Bielsku-Białej Lipniku. Warsztaty mają być czasem przygotowania do wielbienia Boga. Poprowadzi je Zuzanna Pradela. Zaplanowano także Gospel Jam Session w Klubokawiarni Aquarium.

Ewangelizacyjne przedsięwzięcie zakończy 8 października XVII Dzień Papieski. Tego dnia, po Eucharystii z udziałem bp. Romana Pindla w aleksandrowickim kościele odbędzie się koncert uwielbienia.

Organizatorem „Tygodnia z Ewangelią” jest Kuria bielsko-żywiecka z biskupem Romanem Pindlem, a współorganizatorem miasto Bielsko-Biała z prezydentem Jackiem Krywultem.