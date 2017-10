Bielsko-Biała: „Korowód Świętych” przeszedł ulicami miasta

„Korowód Świętych”, mający charakter publicznego świadectwa wiary i modlitwy, odbył się 28 października w Bielsku-Białej. Młodzi ludzie – wielu przebranych za postaci świętych i błogosławionych – z modlitwą na ustach przeszło w strumieniach deszczu z bielskiego kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej do katedry, niosąc doczesne szczątki osób wyniesionych przez Kościół na ołtarze. Podczas Eucharystii ks. Piotr Bączek, podkreślił, że świętość to konsekwentne, pełne zaufania wpatrywanie się w Doskonałego Przewodnika Zbawienia, wiszącego na krzyżu.

Hasło tegorocznego Korowodu – „Święci – przewodnicy do nieba” miało pomóc przyjrzeć się życiorysom świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego, „by odnaleźć wskazówki, jak żyć lepiej i właściwie wykorzystać dany nam czas”. W kościele zgromadzono ponad 80 relikwii z około 20 parafii. Z niektórych wspólnot parafialnych przywieziono po kilkadziesiąt relikwiarzy. Rekordzistami byli młodzi ludzie z parafii lipnickiej, którzy zaprezentowali relikwie 25 świętych i błogosławionych.

Podczas nabożeństwa uczczenia relikwii w prezbiterium kościoła czytano życiorysy osób wyniesionych na ołtarze i proszono ich o wspomożenie. Po przejściu ulicami miasta, gdy odmówiono wspólnie Litanię do Wszystkich Świętych, w bielskiej katedrze modlono się słowami modlitwy różańcowej przed Najświętszym Sakramentem. Na koniec została odprawiona uroczysta Eucharystia, celebrowana przez kilku kapłanów. Liturgii przewodniczył proboszcz katedralnej parafii ks. Antoni Młoczek.

W kazaniu założyciel i były wieloletni asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) Diecezji Bielsko-Żywieckiej ks. Piotr Bączek przypomniał, że błogosławieni i święci to ci, którzy możliwie najwierniej przeszli śladami Mistrza i Pana. „Dlatego są przewodnikami w drodze do nieba. Ich życie jest drogowskazem, ich historia jest przynagleniem, ich postawa jest motywacją, ich decyzje są często zawstydzeniem” – podkreślił.

Odwołując się do hasła tegorocznego Korowodu, kapłan tłumaczył, że „przewodzić to nie panikować w sytuacjach trudnych, ale wciąż poszukiwać drogi wyjścia”. „Przewodzić to iść do celu, nawet gdy wszyscy inni mówią: wystarczy, zostajemy, nigdzie się nie ruszamy, to nie ma sensu” – kontynuował i odwoływał się do konkretnych przykładów z życia świętych.

Wyjaśnił, że świętość to konsekwentne, pełne zaufania wpatrywanie się w Doskonałego Przewodnika Zbawienia, wiszącego na krzyżu. „Być świętym, to kierować się znakiem krzyża, tym drogowskazem miłości, to kroczyć, tuląc do własnego serca Serce otwarte włócznią, to wiara, że to On – Chrystus – tak naprawdę prowadzi, to wiara, że cel wskazany przez Niego jest możliwy, realny, jedyny” – zaznaczył.

Odwołując się do starożytnej sentencji Plutarcha „Navigare necesse est”(Żeglowanie jest konieczne) zauważył, że gdy się nie wie, dokąd płynąć, to żaden wiatr nie jest dobry. „Gdy wiemy, gdzie i w Kim jest cel, to każdy wiatr będzie dobrym wiatrem. Bądź świętym, a osiągniesz niebo, i inni razem z Tobą!” – zaapelował duchowny.

Asystent diecezjalny KSM ks. Wojciech Pal, poinformował, że po raz pierwszy do Korowodu Świętych dołączono akcję pt. „Challenge – wyzwanie: świętość!” To propozycja zadań na każdy dzień, począwszy od dnia 28 października aż do Uroczystości Wszystkich Świętych. Zadania na każdy dzień zamieszczono na: www.ksm.duszpasterstwa.bielsko.pl. „To propozycja przeżycia dni pozostałych do uroczystości Wszystkich Świętych. Warto wykorzystać ten czas na jeszcze lepsze przygotowanie się do radości ze Świętych i starania się o coraz lepsze życie” – wyjaśnił i zachęcił, by zgodnie z sugestią papieża Franciszka wprowadzić w życie zasadę opartą na słowach: dziękuje, przepraszam i proszę.

Nabożeństwo ku czci świętych i błogosławionych, których relikwie znajdują się w parafialnych kościołach i kaplicach całej diecezji, odbyło się po raz jedenasty. Od początku organizuje je Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Skupia ono młodzież w wieku od 14 do 30 lat, proponując konkretne działanie, wypływające z nauki Kościoła katolickiego.