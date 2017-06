Bielsko-Biała: neoprezbiterzy modlili się wspólnie z księżmi emerytami

Dziewięciu neoprezbiterów diecezji bielsko-żywieckiej modliło się 8 czerwca, w święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, w kaplicy Domu Księży Emerytów w Bielsku-Białej. Podczas Mszy św. z udziałem kilkudziesięciu księży emerytów wyświęceni niecałe dwa tygodnie temu księża udzielili swym braciom w kapłaństwie prymicyjnego błogosławieństwa.

Dyrektor Domu Księży Emerytów im. Jana Pawła II ks. Marcin Suchanek podczas kazania podzielił się z uczestnikami liturgii osobistym świadectwem. Wspominał, że gdy przebywał w ciężkim stanie w szpitalu, został poproszony o odprawienie Mszy św. w nagłej sytuacji, a w innym przypadku o udzielenie sakramentu namaszczenia.

„Wtedy, gdy leżałem w łóżku i odprawiałem Mszę św. i gdy innym razem, zaraz po poważnym zabiegu, spieszyłem udzielić ostatniego namaszczenia, zrozumiałem, że w kapłaństwie do końca żyje się dla innych, do końca rodzi się owoce, do końca jest się kapłanem” – podkreślił duchowny z 10-letnim stażem kapłańskim. Dziękując za wspólne, pierwsze tego typu spotkanie, ks. Suchanek zaznaczył zarazem, że wyznacznikami owocnego życia kapłana nie jest tylko jego aktywność fizyczna, lecz przede wszystkim modlitwa i osobisty wkład w ofiarę Jezusa Chrystusa Kapłana. Zachęcił, by korzystać z doświadczenia starszych księży emerytów.

Neoprezbiterzy, którzy modlili się w intencji księży emerytów, udzielili prymicyjnego błogosławieństwa przez nałożenie rąk. Świeżo wyświęceni księża otrzymali od swych starszych braci w kapłaństwie podarunki na pamiątkę wspólnej modlitwy.

W bielskim Domu Księży Emerytów mieszka obecnie 31 kapłanów, w tym dwóch biskupów – Tadeusz Rakoczy i Janusz Zimniak – oraz ks. infułat Władysław Fidelus.