Bielsko-Biała: niedługo rusza 16. Tydzień z Ewangelią

„Idź na całość” – to hasło 16. Tygodnia z Ewangelią (TzE), który rusza 23 września w Bielsku-Białej. Do 8 października w ramach tej największej na terenie diecezji bielsko-żywieckiej inicjatywy ewangelizacyjnej organizowane będą modlitwy, akcje ewangelizacyjne, warsztaty uwielbienia, spotkania ze świadkami wiary, koncerty i projekcje filmowe.

Dyrektor wydziału duszpasterstwa ogólnego kurii bielsko-żywieckiej ks. Sebastian Rucki wyjaśnił, że hasło Tygodnia z Ewangelią nawiązuje do wezwania roku duszpasterskiego, jaki przeżywa Kościół w Polsce: „Idźcie i głoście”.

„To jest takie wezwanie, które nawiązuje do tego, o czym mówił papież, by zejść z kanapy. Chodzi o to, aby iść i głosić – całym swoim sercem, całą swoją mocą – Chrystusa. Do tego jesteśmy powołani” – podkreślił kapłan, wskazując, że Tydzień z Ewangelią jest przede wszystkim świętem Dobrej Nowiny.

„Także dla ewangelizatorów, którzy idą w mocy Ducha Świętego głosić Jezusa Chrystusa, jest to doświadczenie bardzo budujące. Dając, jeszcze więcej otrzymujemy” – zapewnił opiekun duchowy wspólnoty „Miłość i Łaska Chrystusa”.

TzE rozpocznie się od Jubileuszu Ruchów Charyzmatycznych. 23 września w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej modlić się będą wspólnoty charyzmatyczne i ewangelizacyjne z Podbeskidzia pod przewodnictwem bp. Romana Pindla. Święto ruchów charyzmatycznych wpisane jest w tegoroczne obchody 25-lecia diecezji bielsko-żywieckiej.

Zaplanowano niedzielę ewangelizacyjną w kilku bielskich parafiach oraz w Wiślicy koło Skoczowa. Homilie ewangelizacyjne, połączone ze świadectwami, przygotowali członkowie wspólnot działających na terenie stolicy Podbeskidzia. W kolejnych dniach wspólnoty te poprowadzą spotkania, wieczory uwielbienia i modlitwy o uzdrowienie. Zaproszą do uczestnictwa w warsztatach, rekolekcjach ewangelizacyjnych, seminariach odnowy wiary.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano na 27 września koncert ewangelizacyjny w bielskim klubie „Rude Boy”, ewangelizację w szkole i na ulicy.

Ważnym momentem tegorocznego Tygodnia z Ewangelią będą warsztaty uwielbienia prowadzone w dniach 6-8 października w Domu Kultury w Bielsku-Białej Lipniku. Warsztaty mają być czasem przygotowania do wielbienia Boga. Poprowadzi je Zuzanna Pradela. Zaplanowano także 7 Gospel Jam Session Klubokawiarni Aquarium.

Ewangelizacyjne przedsięwzięcie zakończy 8 października XVII Dzień Papieski. Tego dnia, po Eucharystii z udziałem bp. Romana Pindla w aleksandrowickim kościele odbędzie się koncert uwielbienia. Organizatorem „Tygodnia z Ewangelią” jest kuria bielsko-żywiecka z biskupem Romanem Pindlem, a współorganizatorem miasto Bielsko-Biała z prezydentem Jackiem Krywultem.