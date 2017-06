Bielsko-Biała: o „laniu wody” podczas „Rozmów poświęconych” w katedrze

Ostatnia przed wakacjami z comiesięcznych „Rozmów poświęconych” w bielskiej katedrze, które prowadzą od lutego br. bp Piotr Greger i ks. Jacek Pędziwiatr dotyczyła „lania wody”, czyli traktowała o źródle chrzcielnym, o chrzcielnicy i znaku wody w katedrze i w liturgii. Duchowni podczas wieczornych rozmów w świątyni przybliżają wiernym tajemnice liturgii, zadają prowokujące pytania i odpowiadają na zawiłe kwestie z zakresu liturgiki i teologii.

Tym razem spotkanie odbyło się w jednej z katedralnych kaplic, w której znajduje się chrzcielnica. Biskup przypomniał o tradycji z pierwszych wieków Kościoła, gdy udzielano chrztu tylko raz w roku, w czasie Wigilii Paschalnej, przybliżył historię, funkcję i znaczenie kamiennych baptysteriów, budowanych w pobliżu świątyń katedralnych. Szczególną uwagę poświęcił prelegent, zbudowanemu na planie ośmiokąta Baptysterium San Giovanni we Florencji. Zdaniem hierarchy, to jeden z najpiękniejszych tego typu budynków na świecie.

Biskup przypomniał, że w pierwszych wiekach chrztu w baptysteriach udzielano przez zanurzenie. Wyjaśnił przy okazji symbolikę tego gestu, po którym następowała procesja nowo ochrzczonego do świątyni po to, by wziąć udział w pierwszej w życiu Eucharystii.

Prelegenci wytłumaczyli, dlaczego bogato zdobiona konstrukcja chrzcielnicy musi być kamienna lub wykonana ze szlachetnego metalu. Nawiązali przy tej okazji do konkretnych konotacji biblijnych i opowiedzieli o tym, jak sam rytuał chrzcielny zmieniał się – od częściowego zanurzania dorosłych przez całkowite zanurzanie dzieci, skończywszy na do polewaniu wodą niemowląt.

„Ta droga od dawnego baptysterium do dzisiejszej chrzcielnicy mocno ewoluowała, ale pewne zasady są wciąż zachowane. Choćby to, że czara chrzcielna ma kształt ośmioboku, symbolizującego harmonię i doskonałość” – zauważył biskup, przywołując paragraf kodeksu prawa kanonicznego z 1917 wprowadzający obowiązek posiadania przez kościół parafialny źródła chrzcielnego.

Biskup wyjaśnił, dlaczego chrzcielnica nie powinna znajdować się w przestrzeni prezbiterium, wskazując na ustalenia prawa liturgicznego. Dał także przykłady świątyń, w których chrzcielnica znajduje się w przedsionku.

Na koniec uczestnicy spotkania pytali o nurtujące ich kwestie, dotyczące chrzczenia w sytuacji zagrożenia życia lub warunków pozwalających na zostanie rodzicami chrzestnymi w Kościele katolickim. Pojawiły się pytania o to, co się dzieje z wodą użytą do chrzcielnego obmycia.

Spotkanie rozpoczął gospodarz miejsca – proboszcz katedry, ks. Antoni Młoczek. Duchowny podał biskupowi symboliczny ogień, od którego hierarcha zapalił uroczyście świecę u stóp ołtarza.

Inspiracją do podjęcia pomysłu „Rozmów poświęconych” są już od kilku lat rozmowy bp. Piotra Gregera i ks. Jacka Pędziwiatra na antenie radia diecezjalnego „Anioł Beskidów”. Ich uczestnicy postanowili wyjść ze studia radiowego i zaprosić do aktywnego udziału we wspólnej rozmowie szersze grono odbiorców. Jako miejsce spotkania wybrano katedrę – pierwszy kościół w diecezji.