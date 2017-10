Bielsko-Biała: ostatnie pożegnanie siostry, która opiekowała się grobem dziadka Jana Pawła II

W Bielsku-Białej odbył się 10 października pogrzeb s. Anny Jarosławy Papierz ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, która przez ćwierć wieku pielęgnowała miejsce spoczynku dziadka św. Jana Pawła II na bialskim cmentarzu przy ulicy Żywieckiej. Mszę św. pogrzebową za spokój duszy zakonnicy, która zmarła w minioną sobotę w wieku 74 lat, celebrował bp Piotr Greger.

Podczas liturgii modlili się liczni kapłani oraz wspólnota zakonna Córek Bożej Miłości. Zakonnica spoczęła na bialskim cmentarzu parafii Opatrzności Bożej, niedaleko grobu Macieja Wojtyły i jego drugiej żony, którym przez tyle lat się opiekowała.

Kilka lat temu w rozmowie z KAI s. Jarosława, która przybyła do Bielska-Białej na początku lat 90. ub. wieku, przyznała, że grób dziadka Wojtyły był na początku mocno zaniedbany. „Wyglądał na opuszczony, zarośnięty. Ponieważ jestem taką miłośniczką dusz, zajęłam się tym grobem. Zaczęłam tu sadzić kwiaty” – opowiadała. Chętnie informowała innych o przodkach papieża związanych z ziemią bialską.

„Samo to, że jestem przy grobie, powoduje, że ludzie zatrzymują się i dziwią, pytają, co to za grób. Odpowiadam, że mam tu dziadka, a potem dodaję, że to także ich dziadek, nasz wspólny dziadek” – tłumaczyła z uśmiechem zakonnica. Była przekonana, że Karol Wojtyła, jeszcze zanim został papieżem, nie raz modlił się przy tym grobie.

Zmarła siostra zakonna co roku starała się, by w miejscu, gdzie pochowani są Maciej i Maria Wojtyłowie były świeże kwiaty. Zanim przybyła do Bielska-Białej, s. Jarosława opiekowała się też grobowcem rodzinnym Wojtyłów i Kaczorowskich na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Maciej Wojtyła pochodził z pobliskiego Czańca. Szybko opuścił wieś nad Sołą i przeniósł się do Lipnika na przedmieściach Białej, gdzie był krawcem. W 1878 r. ożenił się z Anną Przeczek, córką piekarza Franciszka i Marii z domu Hess. W 1879 r. przyszedł na świat ich syn Karol, ojciec papieża. Po śmierci pierwszej żony, Maciej ożenił się po raz drugi z Marią, która zmarła w 1917 r. Z drugą żoną mieli córkę, Stefanię Adelajdę. Maciej Wojtyła zmarł 23 września 1923 r. w Lipniku. Został pochowany na cmentarzu parafialnym parafii pw. Opatrzności Bożej w Białej.

W Bielsku zmarł także brat Jana Pawła II – Edmund. W 1931 r. rozpoczął pracę w tutejszym Powszechnym Szpitalu Miejskim. Podczas epidemii szkarlatyny, pomagając chorym, śmiertelnie zaraził się chorobą. Najpierw pochowano go na cmentarzu katolickim w Bielsku, jednak później jego szczątki przeniesiono do grobowca rodzinnego Wojtyłów i Kaczorowskich na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Zgromadzenie Córek Bożej Miłości powstało w Wiedniu 21 listopada 1868 r., założone przez matkę Franciszkę Lechner – nauczycielkę. Do Polski siostry przybyły dzięki staraniom kard. Albina Dunajewskiego. Pierwszą placówkę Matka Franciszka Lechner założyła w Białej. Pracę edukacyjno-wychowawczą prowadzono tu do 1949 roku. Po wojnie władze komunistyczne przejęły budynek szkolny, będący własnością Zgromadzenia i dopiero w 2001 roku siostry odzyskały nieruchomość i reaktywowały gimnazjum i liceum.