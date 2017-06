Bielsko-Biała: pogrzeb o. Antoniego Brączka SVD – misjonarza, werbisty

Pogrzeb o. Antoniego Brączka SVD, 84-letniego misjonarza, odbył się w lipnickiej, rodzinnej parafii w Bielsku-Białej, gdzie zmarły nagle werbista miał świętować jubileusz 50-lecia swoich święceń kapłańskich. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył bp Piotr Greger, a trumnę z ciałem duchownego, który przez pół wieku służył na misji w Paragwaju, gdzie budował parafie, zakładał szkoły, odwiedzał chorych i pokrzywdzonych, odprowadziła na cmentarz najbliższa rodzina, wierni oraz liczni bracia werbiści, m.in. z Boliwii i Paragwaju.

O. Antoni Brączek SVD odwiedził w maju br. swój rodzinny Lipnik, by jako misjonarz emeryt, świętować jubileusz 50-lecia swoich święceń kapłańskich. Pięć dni przed zaplanowaną na 25 czerwca uroczystością kapłan zmarł. Dziś pożegnała go wspólnota parafialna oraz współbracia z misyjnego Zgromadzenie Słowa Bożego.

W homilii podczas Mszy św. werbista o. Jan Opara SVD z Bytomia nawiązując do słów wiersza Cypriana Kamila Norwida, wyraził przekonanie, że „gwieździsty diament” misyjnego życia o. Antoniego „rozświetla dziś mieszkanie przygotowane mu w Domu Ojca”. Przypomniał, że w niedzielę 25 czerwca zmarły miał świętować swój złoty, kapłański jubileusz. O. Antoni miał także powiedzieć, że będzie to jego pożegnanie z Polską, gdyż po obchodach planował na zawsze wrócić do Paragwaju, swojej drugiej ojczyzny.

„Czas, jaki otrzymujemy, aby cieszyć się życiem, jest darem i tajemnicą” – zauważył kaznodzieja. Dodał, że „śmierć to drugie narodziny”, podczas których wyciągamy ręce do Boga i chwytamy się Jego dłoni, by odtąd żyć w wieczności.

O. Andrzej Danielewicz SVD, sekretarz ds. misji polskiej prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, pod koniec liturgii w imieniu zmarłego współbrata werbisty dziękował, tak jak zaplanował to zmarły o. Antoni, rodzicom za dar życia, parafii za wspieranie jego posługi misyjnej oraz licznym osobom, które kształtowały jego misyjne powołanie.

„O. Antoni odszedł do Pana na wieczny jubileusz w królestwie Boga i świętych. Tam będzie świętował. Tam będzie złotym skarbem w sercu Trójjedynego Boga” – podkreślił duchowny.

Kondukt pogrzebowy poprowadził bp Piotr Greger. Trumna z ciałem misjonarza z Lipnika spoczęła na parafialnym cmentarzu u stóp beskidzkich wzniesień.

Antoni Jan Stanisław Brączek urodził się 5 stycznia 1933 roku w Lipniku koło Białej, wówczas w diecezji krakowskiej. Nowicjat u werbistów rozpoczął w 1959 roku. Następnie w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie kontynuował studia filozoficzno-teologiczne i 25 czerwca 1967 roku przyjął święcenia kapłańskie. Staż kapłański odbył w werbistowskiej parafii pod wezwaniem Królowej Apostołów w Rybniku.

27 listopada 1968 roku wyruszył do pracy misyjnej w Paragwaju. Dotarł do Asunción, pomagał w Encarnación i pogłębiał znajomość języka hiszpańskiego w niższym seminarium werbistowskim w Obligado. W 1969 roku objął placówkę San Pedro del Parana, leżącą 100 km od Encarnación. Do obsługi miał 60 kaplic, które odwiedzał raz na dwa miesiące. Już w pierwszym roku ochrzcił 500 osób. Podróżował pieszo, konno, motocyklem, a później samochodem.

W styczniu 1971 roku wziął udział w kursie języka guarani, co pozwoliło mu pracować wśród indiańskiej ludności tubylczej. W marcu 1973 roku przeszedł do Pastorao w charakterze wikariusza. Tu obsługiwał 18 kaplic.

W 1975 roku wziął udział w kursie odnowy duchowej w Nemi k. Rzymu i po jego zakończeniu odwiedził Polskę. Po powrocie do Encarnación został misjonarzem ludowym i pomagał o. Leonardowi Tyrtanii SVD w pracy powołaniowej. Pracował w licznych parafiach. Był dyrektorem duchowym Legionu Maryi, Odnowy w Duchu Świętym, Cursillo de Cristianidad. Ostatnie lata spędził w centralnym domu zakonnym w Encarnación.