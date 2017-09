Bielsko-Biała: Święto Podwyższenia Krzyża na Trzech Lipkach

W intencji mieszkańców Bielska-Białej modlili się 14 września księża i wierni pod 40-metrowym Krzyżem Trzeciego Tysiąclecia na Wzgórzu Trzech Lipek w Starym Bielsku. Od 16 lat bielszczanie, wraz z przedstawicielami władz miejskich, samorządowych i instytucji społecznych, gromadzą się w Święto Podwyższenia Krzyża, by dziękować za otrzymane łaski i prosić o błogosławieństwo Boże.

Liturgii z udziałem kilku kapłanów z bielskich parafii przewodniczył ks. prałat Józef Oleszko, wicedziekan centralnego dekanatu bielskiego. W kazaniu kapłan nawiązał do słów życzeń wypowiedzianych przez Jana Pawła II podczas jego wizyty w Bielsku-Białej, by nie zabrakło w nim miejsca dla Chrystusa. „Myślę, że ten krzyż o tym właśnie przypomina” – zaznaczył duchowny, wskazując na widniejący na bielskim wzgórzu jubileuszowy krzyż.

„Krzyż to wielka tajemnica wiary. Łączy ziemię z niebem. Poznać na ziemi tajemnicę odkupienia znaczy uwierzyć” – dodał. Zaapelował, by słowa z Ewangelii, jakie Jezus wypowiada do Nikodema – „tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” – uczynić własnymi słowami wiary, aby stały się dewizą prawdziwego świadka Chrystusowego krzyża.

Kaznodzieja nawiązał do przeżywanego obecnie Tygodnia Wychowania i zachęcił, by przypatrzeć się tym, którzy mieli wpływ na kształtowanie naszej wiary. „W tym kontekście kapłan wspomniał własną, nieżyjącą już mamę. „Całe jej życie było życiem świadka wiary: czy to przez życie małżeńskie, w rodzinie” – podkreślił, dzieląc się swymi osobistymi wspomnieniami.

W modlitwie, obok innych wiernych, uczestniczył m.in. prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult.

Proboszcz parafii św. Stanisława w Starym Bielsku ks. kan. Zygmunt Siemianowski przypomniał, że modlitwy za miasto i jego mieszkańców odbywają się w tym górującym nad Bielskiem-Białą miejscu już od 16 lat.

Jubileuszowy 40-metrowy stalowy krzyż, przypominający pastorał Jana Pawła II, stanął na bielskim wzgórzu w 2001 roku. To jedno z najpiękniejszych miejsc Bielska-Białej. Docierają tu liczne procesje i sprawowane są Msze św. Przychodzi tu też wielu turystów, by podziwiać niezwykłą panoramę miasta i Beskidów.

Ze starobielskim wzgórzem wiążą się legendy. Miały się wokół niego toczyć walki ze Szwedami w 1645 roku oraz wędrować wojska polskie idące na odsiecz Wiedniowi. Nazwa „Trzy Lipki” wzięła się od rosnącego tam w przeszłości lipowego lasu, po którym zostały jedynie trzy drzewa.