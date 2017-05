Bielsko-Biała: syn premier RP wśród kandydatów do święceń kapłańskich w bielskiej katedrze

Biskup Roman Pindel udzieli w sobotę, 27 maja, w katedrze w Bielsku-Białej święceń kapłańskich trzynastu diakonom z terenu diecezji bielsko-żywieckiej. Wśród mężczyzn, którzy przyjmą sakrament święceń w stopniu prezbiteratu i przyrzekną posłuszeństwo ordynariuszowi i jego następcom, będzie syn premier RP, Tymoteusz Szydło.

Podobnie jak jego rocznikowi koledzy do sobotniego wydarzenia przygotowywał się przez sześć lat formacji w seminarium archidiecezji krakowskiej.

Zawołaniem, jakie przyjął za swoją dewizę przyszły prezbiter, Tymoteusz Szydło, są słowa z Listu św. Pawła do Galatów: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5, 1). Pochodzący z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Przecieszynie kandydat do kapłaństwa swą roczną praktykę duszpasterską, jako diakon, odbył w parafii św. Andrzeja Apostoła w Osieku koło Oświęcimia.

W kulminacyjnym momencie obrzędu biskup w ciszy nałoży na diakonów ręce, przekazując władzę kapłańską, i odmówi nad nimi modlitwę święceń. Ręce prezbiterów zostaną namaszczone krzyżmem świętym, biskup przekaże także nowo wyświęconym kapłanom pocałunek pokoju.

Diakoni, którzy przystąpią w sobotę do święceń kapłańskich, do seminarium duchownego w Krakowie wstąpili pod koniec września 2011 roku, w kilka miesięcy po beatyfikacji papieża Jana Pawła II, dlatego został on patronem całego rocznika. Kanonizację papieża przeżywali już jako klerycy 27 kwietnia 2014 r. w Niedzielę Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. W roku 2011 do seminarium przyjętych zostało 41 kandydatów, w sobotę święcenia przyjmie 26 diakonów – w Krakowie i Bielsku-Białej.

Na początku ich formacji rektorem krakowskiego seminarium był ks. Roman Pindel, który w 2014 r. został ordynariuszem diecezji bielsko-żywieckiej. Swoją formację zakończyli pod kierunkiem ks. rektora Krzysztofa Gryza.

Przez pierwsze dwa lata pobytu w seminarium w domu przy ul. Piłsudskiego 4 w Krakowie opiekowali się nimi ks. dr Grzegorz Babiarz, pełniący funkcję prefekta rocznika, i ojciec duchowny ks. dr Mirosław Smyrak. W domu przy ul. Podzamcze 8, opiekę nad przyszłymi kapłanami sprawował ks. prokurator Józef Gubała, obecny proboszcz parafii św. Mikołaja w Krakowie, a następnie ks. wicerektor Sławomir Kołata. Rolę ojca duchownego pełnił ks. Kazimierz Duraj.

Sobotnie święcenia kapłańskie będą dwudziestymi szóstymi w historii diecezji bielsko-żywieckiej, i czwartymi, których dokona w katedrze bp Roman Pindel, sprawujący posługę pasterską od 6 stycznia 2014 r.