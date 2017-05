Bielsko-Biała: „Sztafeta Miłosierdzia” z udziałem maratończyków

Tegorocznej pieszej pielgrzymce z Bielska-Białej do Łagiewnik towarzyszyła kolejna edycja „Sztafety Miłosierdzia”, w której wzięli udział pielgrzymi-biegacze. Niemal cały dystans pielgrzymki piętnaścioro maratończyków pokonało biegiem w ciągu około ośmiu godzin. Główną intencją ekstremalnego wyzwania było dziękczynienie za ćwierć wieku „Gościa Bielsko-Żywieckiego” oraz prośba o Boże błogosławieństwo dla całego zespołu redakcyjnego.

Była to już 4. „Sztafeta Miłosierdzia”, którą organizują biegacze-amatorzy. W poprzednich edycjach przedsięwzięcia starali się wzbudzić zainteresowanie działalnością hospicjum oraz różnymi formami wolontariatu na rzecz bielskiego hospicjum stacjonarnego.

Radosław Jamróz, jeden z organizatorów sztafety, zauważył, że na tegorocznej trasie sztafety panowały idealne warunki do biegania. „Nie padało. A powierzone intencje pomagały przetrwać najgorsze zmęczenie” – podkreślił maratończyk, wyjaśniając, że każdy z uczestników pokonał co najmniej 10 km., a najwytrwalsi nawet około 50 km. Biegnący dołączyli do pieszej pielgrzymki 3 maja we Wróblowicach (6 kilometrów przed Łagiewnikami). Cała trasa liczyła prawie 90 kilometrów. Start poprzedziła Msza św. w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Bielsku-Hałcnowie pod przewodnictwem proboszcza bielskiej katedry ks. Antoniego Młoczka.

W sztafecie wzięło udział 6 kobiet. Jedną z nich była Izabela Dziedzic-Stolarczyk. Na mecie powiedziała, że podczas biegu zdarzały się jej kryzysy. „Pierwsza dziesiątka była bardzo trudna. Była jednak intencja. To pomogło pokonać kryzys” – zaznaczyła.

Po raz pierwszy w historii sztafety uczestnicy pobiegli przez Wadowice. Przy pomniku św. Jana Pawła II złożyli kwiaty.

Pielgrzymi- biegacze reprezentowali rozmaite stowarzyszenie – m.in. „Rozbiegamy To Miasto” z Czechowic-Dziedzic, „Ultra Beskid Sport” z Bielska-Białej oraz „Biegam Bo Lubię” z Bielska-Białej i Węgierskiej Górki. Wśród maratończyków był także kapłan – ks. Jacek Pędziwiatr, redaktor naczelny radia diecezjalnego „Anioł Beskidów”.