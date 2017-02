Bielsko-Biała: wielkopostna sztafeta modlitewna KSM „Uchwyć się”

Wielkopostną akcję „Uchwyć się!”, która polega na sztafecie modlitewnej, rozpoczyna Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży diecezji bielsko-żywieckiej. W każdym tygodniu Wielkiego Postu Koronkę do Bożego Miłosierdzia odmawiać będzie w określonej intencji kolejna grupa osób.

Jak wyjaśnia diecezjalny asystent KSM, ks. Wojciech Pal, obecna sztafeta jest kontynuacją modlitewnego szturmu do nieba rozpoczętego 8 grudnia 2015, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w dniu inauguracji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Jej zakończenie wypadło na dzień zwieńczający Rok Miłosierdzia – 20 listopada ub. roku.

„W modlitewnej sztafecie udział wzięli członkowie Zarządu Diecezjalnego KSM, członkowie poszczególnych oddziałów parafialnych KSM, seniorzy, związani niegdyś z KSM, księża asystenci, siostry zakonne” – podsumowuje kapłan, tłumacząc, że obecnie na każdy tydzień została przydzielona inna grupa modlących się.

„Ich zadaniem jest codziennie pomodlić się Koronką do Bożego Miłosierdzia. W praktyce każdy uczestnik modli się w jeden, wyznaczony dzień” – dodał duchowny. W jego opinii, dotychczas podczas trwania inicjatywy można było poczuć niesamowitą moc modlitwy.

Podczas reaktywowanej w Wielkim Poście akcji „Uchwyć się” uczestnicy kontynuować będą rozważanie tajemnicy miłosiernej miłości Boga do człowieka. Zamierzają się modlić: o łaskę wiary: by nigdy nie stracić z oczu celu, jakim jest zbawienie; o nadzieję: by bez strachu móc kiedyś zostawić ziemskie życie; o miłość: by człowiek stał na straży pokoju i traktował innych z szacunkiem, tak by świat mógł być odzwierciedleniem Królestwa Niebieskiego; w intencjach Polski; oraz z okazji jubileuszu 25-lecia diecezji bielsko-żywieckiej.

Do modlitwy – na poszczególne tygodnie tegorocznego Wielkiego Postu – są już wyznaczone oddziały i grupy. Do akcji przyłączyli się również klerycy z krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego.

Ks. Pal wraz z zarządem KSM zapraszają wszystkich, by przyłączyli się i „uchwycili” modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego w modlitewnej sztafecie. Chętnych proszą jednocześnie o wysłanie maila na adres: bielskoksm@gmail.com. W informacji zgłoszeniowej trzeba podać odpowiednie szczegóły.

Więcej na stronie internetowej KSM Diecezji Bielsko-Żywieckiej: ksm.duszpasterstwa.bielsko.pl i w wersji facebookowej facebook.com/KSMdiecezjaBielskoZywiecka.