Bielsko-Biała: wystawa inspirowana postacią św. Brata Alberta

Wystawę poświęconą św. Bratu Albertowi otwarto 25 kwietnia w Galerii Środowisk Twórczych w Bielsku-Białej. Na ekspozycję składa się około 60 prac w różnych stylach, konwencjach i technikach graficznych. W wernisażu wystawy udział wziął m.in. zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego bp Adrian Korczago, który obok bp. Romana Pindla jest patronem trwającego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Sacrum in Musica”.

Wystawa „Sługa najbiedniejszych, brat naszego Boga” powstała z okazji Roku św. Brata Alberta. Jak zauważył kierujący Galerią Środowisk Twórczych Piotr Czadankiewicz, okazja ta stanowi „przynaglenie, aby raz jeszcze stanąć przed tą niezwykłą postacią”.

Czadankiewicz wyjaśnił, że wystawa jest próbą przybliżenia tej wyjątkowej osoby, podzielenia się przemyśleniami i przeżyciami dotyczącymi „brata naszego Boga”, oraz być może i rodzącymi się refleksjami nad własnym życiem.

„Nie chodzi tu o powstańczą opowieść czy efektowny protest przeciwko biedzie i niesprawiedliwości, ale, przede wszystkim, o dramat człowieka, o mozół pytania, kim jestem, kim dla mnie jest Bóg i co to oznacza dla mojego życia, choćby to było całkowite porzucenie dotychczasowej egzystencji i służba najnędzniejszym” – zauważył artysta, cytując jako źródło inspiracji słowa św. Brata Alberta: „Czuję się jak pogorzelisko po wielkim pożarze. Widzę, że Pan Bóg dopuścił do tego, aby wypaliło się wszystko, co niepotrzebne. Teraz mogę na nowo budować”.

Według organizatora ekspozycji, wystawa przybrała formę zróżnicowanego kolażu, obejmującego wielorakie stylistyki i konwencje, prace bardziej oczywiste i wymagające skupionej refleksji.

„Ażeby wczuć się w fenomen, któremu na imię św. Brat Albert i powiedzieć coś istotnego o nim, trzeba by pewnie, choć po części, pójść podobną jemu drogą i wczuć się w życiowy radykalizm jałmużnika z Krakowa. Czy potrafimy wyjść poza tworzenie kolejnych wizerunków styranego służbą najbiedniejszym Brata Alberta tulącego obdarte dziecko lub podobnych, mniej czy bardziej szacownych przedstawień?” – zastanawia się Czadankiewicz.

Artysta podkreślił, że to trudne przedsięwzięcie, jakim jest wystawa o św. Bracie Albercie, mimo, że nie gwarantuje stworzenia „czegoś wykraczającego poza zwyczajowe myślenie”, stanowi wyraz szacunku dla „najpiękniejszego człowieka swojego pokolenia”. „Parafrazując słowa Brata Alberta – jeżeli nie potrafimy dużo, to róbmy chociażby mało” – dodał.

Na wystawie zaprezentowano prace następujących artystów: Piotr Borowicz, Mirosław Ciślak, Piotr Czadankiewicz, Andrzej Desperak, Witold Jacyków, Justyna Jędrysek, Michał Kliś, Sebastian Kubica, Wiesław Łysakowski, Zdzisław Nitka, Jarosław Skutnik, Agata Tomiczek-Wołonciej, Paweł Warchoł, Zdzisław Wiatr, Barbara Żak. Na ścianach galerii zawisły także plakaty z kolekcji Krzysztofa Dydo.

Drugi dzień Festiwalu „Sacrum in Musica” poświęcony był muzyce żydowskiej. Piosenki z krakowskiego Kazimierza zaśpiewała w Bielskim Centrum Kultury Marta Bizoń z zespołem muzycznym. Usłyszeć można było kompozycje Leopolda Kozłowskiego z tekstami Jacka Cygana i Wojciecha Młynarskiego.