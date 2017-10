Bielsko-Biała: wystawa o św. Bracie Albercie

Plakaty, grafiki i jeden rysunek – inspirowane postacią św. Brata Alberta zawisły na ścianach w holu kurii bielsko-żywieckiej. Otwarciu ekspozycji pt. „Ubogich zawsze macie u siebie”, przygotowanej przez Galerię Środowisk Twórczych w Bielsku-Białej, towarzyszył wykład oraz modlitwa w kaplicy kurialnej.

Zdaniem kierującego Galerią Środowisk Twórczych Piotra Czadankiewicza, prezentowana wystawa jest swoistym „teatrem wyobraźni”. Składa się na nią część prac zgromadzonych przy okazji wcześniejszego przedsięwzięcia wystawowego pod nazwą „Sługa najbiedniejszych, brat naszego Boga”. Tamta, kwietniowa wystawa, na piętrze Bielskiego Centrum Kultury, zgromadziła 60 prac w różnych stylach, konwencjach i technikach graficznych.

– Założeniem nowej wystawy jest to, by coś prywatnie powiedzieć o św. Bracie Albercie, przybliżyć go. Wybrane prace to efekt bezpośredniego mocowania się z tym tematem – wyjaśnił Czadankiewicz podczas wernisażu. – Do Brata Alberta sam dorastałem, powoli zaczęła docierać do mnie historia o szaleńcu Bożym, który w pewnym momencie zrezygnował z własnego życia. Pan Bóg stał się dla niego najważniejszy – dodał artysta. Podkreślił, że wystawa o Bracie Albercie stanowi wyraz szacunku dla „najpiękniejszego człowieka swojego pokolenia”.

Autorami prac prezentowanych na wystawie są artyści: Piotr Czadankiewicz, Michał Jakubiec, Justyna Jędrysek, Michał Kliś, Wiesław Łysakowski. Na ścianach kurii zawisły także plakaty z kolekcji Krzysztofa Dydo.

Otwarcie wystawy, które odbyło się w ramach trwającego 32. Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej poprzedziła Msza św. w kurialnej kaplicy pod przewodnictwem duszpasterza środowisk twórczych ks. dr Szymona Tracza. Swą refleksją pt. „Adam Chmielowski – Brat Albert: eksplozja wolności” podzielił się ks. dr Leszek Łysień. Na koniec spotkania odbyła się dyskusja z udziałem przedstawicieli środowisk twórczych oraz bielskiego oddziału Klubu Inteligencji Katolickiej.