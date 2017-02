Od uroczystej Eucharystii w kościele św. Bartłomieja, a następnie procesji do kościoła św. Walentego w Bieruniu rozpoczęły się obchody odpustu ku czci tego świętego. Przewodniczył im metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

– W świecie, który nieraz nazywa miłością to, co miłością nie jest, bardzo potrzebne jest wskazywanie na świętych i błogosławionych! – powiedział metropolita katowicki zgromadzonym na Eucharystii.

Abp Skworc podziękował także wiernym za staranne dbanie o kościółek św. Walentego. – To jest zewnętrzny wyraz naszej głębokiej wiary i również za to Wam serdecznie dziękuję – mówił.

W homilii metropolita katowicki zauważył, że żyjemy w świecie, który „dzisiaj miłością nazywa to, co miłością nie jest”. – Żyjemy w świecie pomieszanych wartości i pojęć – dodał. – Dlatego jesteśmy powołani do bycia szczególnymi świadkami miłości do Boga i do drugiego człowieka (…). Niech to bieruńskie sanktuarium będzie szkołą dla młodego pokolenia. Szkołą miłowania prawdy i wolności, Boga i drugiego człowieka – powiedział.

Mówiąc o patronie miasta Bierunia – św. Walentym – hierarcha zwrócił uwagę, że nie znamy jego życiorysu. – Jest okryty legendą. Wiemy na pewno, że dał swoje życie za Jezusa Chrystusa. Dał to życie z miłości i to takiej miłości, która – jak powiedział poeta – na śmierć nie umiera (…). To miłość, która przekracza bramy śmierci – powiedział.

Odpust ku czci św. Walentego rozpoczyna Eucharystia z procesją do kościółka pod Jego wezwaniem. Jest w nim umieszczony obraz świętego, niedawno odrestaurowany. Sam kościół pochodzi z przełomu XVI/XVII wieku. W 2015 roku został podniesiony do godności sanktuarium. Kościółek posiada także relikwie św. Walentego, których autentyczność potwierdza dokument z 1961 r.