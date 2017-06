Biskup Coimbry: Fatima jest krzykiem, który chce poruszyć sumienia i serca ludzi!

Fatima jest orędziem nadziei! Jest krzykiem, który chce poruszyć sumienia i serca ludzi! – podkreślił portugalski biskup Virgílio do Nascimento Antunes podczas Mszy na zakopiańskich Krzeptówkach. Podczas liturgii polscy biskupi odnowią Akt poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi.

W homilii portugalski biskup wskazał, że objawienia Matki Bożej w Fatimie, odczytane przez Kościół jako smuga światła, która oświetla ciemności świata, są wołaniem nieba do ludzkości, aby nie opuszczała Domu Ojca.

– Bóg Ojciec, który z miłości posłał swego Syna na świat, aby zbawić całą ludzkość, nadal troszczy się o nas. Podczas gdy świat proponuje ateizm jako drogę, którą winien iść wolny człowiek, Dziewica Maryja, Matka wszystkich żyjących, wskazuje na swoje Niepokalane Serce otoczone cierniami niewdzięczności, przynaglając nas delikatnie i miłościwie, abyśmy nie wygaszali w sobie głodu więzi z Bogiem – powiedział bp Virgílio do Nascimento Antunes.

Hierarcha zwrócił uwagę, że Fatima nie jest orędziem tragedii. – Fatima jest orędziem nadziei! Jest krzykiem, który chce poruszyć sumienia i serca ludzi! Jest jak morze światła, które przerywa ciemności kultury grzechu i śmierci próbujące zdominować nasz świat – mówił.

Dodał, że przesłanie z Fatimy jest uroczystą afirmacją obecności Boga pośród wszystkich prób negowania Jego obecności. – To przypomnienie, że Bóg nie odwraca się od nas nigdy. Wręcz przeciwnie: puka do serca świata i upomina się o każde ze swoich dzieci – dodał biskup Coimbry.

Hierarcha przypomniał krótko znaczenie każdej z trzech „Tajemnic Fatimskich”. – Wizja piekła z pierwszej części Tajemnicy, koncentruje się na dramacie biednych grzeszników, którzy pozbawili się wiecznej więzi z Bogiem. Dlatego Pani w bieli prosi pastuszków, aby modlitwą walczyli o dusze ludzkie – przypomniał.

Zwrócił także uwagę, że druga część „Tajemnicy” dotyczy kultu Niepokalanego Serca Maryi i komunii wynagradzającej w pierwsze soboty pięciu po sobie następujących miesięcy. – To również matczyne zatroskanie o zbawienie dusz w bardzo konkretnym wtedy i dramatycznym kontekście społeczno-politycznym: bezwzględna walka z wiarą i z Kościołem w Portugalii; koniec pierwszej wojny światowej i zapowiedź drugiej; oraz zapowiedź ogromnych szkód jakie Rosja miała wyrządzić ludzkości przez odejście od wiary i wprowadzenie komunistycznego totalitaryzmu – wskazał biskup.

– W trzeciej części „Tajemnicy Fatimskiej” spotykamy naglące wezwanie do nawrócenia i pokuty. Do tego stopnia, że kluczowym słowem tejże części jest potrójne wołanie o pokutę – przypomniał były rektor sanktuarium w Fatimie.

Wskazał również, że pokuta i modlitwa, jako znaki powrotu do Boga, obecne były w przepowiadaniu Jezus dwa tysiące lat temu i są nadal aktualne. Zachęcił także, by w fatimskim duchu podchodzić do wszystkich trudnych chwil, cierpień, przykrości, dolegliwości, które nas dotykają. – Chodzi o to, aby je przyjmować z miłością, pokorą i modlitwą – wskazał.

Zdaniem bp Virgílio do Nascimento Antunesa nie tylko świat XX wieku był areną degradacji godności ludzkiej, prześladowań, ludobójstwa, czy wojen. Podobnie dzieje się w wieku XXI. – Na porządku dziennym słyszymy o prześladowaniach chrześcijan, o uchodźcach, o terroryzmie, o zamachach na życie niewinnych istot: dzieci, chorych i starców, i innych formach okrucieństwa i zniewolenia. Jeśli reżimy totalitarne z ich tragicznymi skutkami naznaczyły swoim piętnem ostatnie 100 lat historii świata, nowe tyranie rodzą się jak grzyby po deszczu zniewalając ludy i narody – dodał.

Portugalczyk przypomniał też, że kiedy podczas II Wojny Światowej papież Pius XII polecił, aby Aktu poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi dokonały poszczególne kraje i narody, Episkopat Polski zainspirowany tym wezwaniem zawierzył Polskę temuż Niepokalanemu Sercu Maryi na Jasnej Górze w 1946 roku. 15 lat wcześniej w Fatimie, tego samego oddania dokonał – jako pierwszy – Episkopat Portugalii. – Portugalczycy i Polacy, pozostańmy zjednoczeni, aby wypełnić tę specjalną misję jaką Bóg złożył w nasze ręce – wezwał hierarcha.

– Niech Akt, który odnowicie odpowiadając raz jeszcze rzetelnie na prośbę Maryi, uczyni was – na różnych płaszczyznach waszego życia osobistego, rodzinnego, narodowego i społecznego – nawracającym się nieustannie Ludem Bożym, w którym nie ma ani nienawiści, ani przemocy tak, abyście poprzez autentycznie chrześcijański styl życia, przyczynili się do powrotu do Boga tych, którzy od Niego odeszli – podsumował biskup.

Eucharystii w „polskiej Fatimie”, jak nazywane jest sanktuarium na Krzeptówkach, przewodniczy abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu Polski. Uczestniczą w niej również prezydent Andrzej Duda z małżonką oraz premier Beata Szydło, a także członkowie rządu, parlamentarzyści oraz władze samorządowe Zakopanego i licznie zgromadzeni pielgrzymi.

W trakcie Mszy św. Episkopat w jubileuszowym roku 100. rocznicy objawień fatimskich odnowi Akt Poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. Biskupi podpisali odnowienie Aktu w przerwie obrad 376. zebrania plenarnego KEP, które odbywa się 6 i 7 czerwca w Zakopanem.

Akt Poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi dokonany 6 czerwca zostanie ponowiony w każdej diecezji, parafii i rodzinie w święto narodzenia Matki Bożej.